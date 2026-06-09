連李四川台語發音也要管？ 藍前發言人2句話嗆問民進黨
積極備戰年底選舉的國民黨新北市長參選人李四川，頻頻跑基層，近日將三重的台語唸作「Sam-tiông」而不是「Sann-tîng-poo」，遭民進黨議員質疑對新北不熟。對此，國民黨前發言人楊智伃昨（9日）批，民進黨選舉抹黑真的沒招了嗎？只剩下開「英語小教室」跟「台語小教室」嗎？
李四川昨受訪也直言「講到這真的笑死人，講60幾年的台語，這是他的母語，也是台灣的母語，直言不管是民進黨新北市長參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌，還是賴清德總統，「三重」台語發音都跟他一樣，「怎麼為了選舉，連母語也會拿來抹黑？真的是，我也不知道要講什麼」。
楊智伃昨發文指出，新北在攻擊李四川的「三重」台語發音，結果打臉民進黨新北市長參選人蘇巧慧、蘇貞昌、總統賴清德，讓更多人發現原來蘇貞昌、賴清德都與川伯一致。她諷刺地說，台北更好笑，沈伯洋竟然教黃仁勳英文，硬要凹黃仁勳說的電力問題，是energy不是eletircity，結果馬上就被黃仁勳演講時提及eletircity打臉。
楊智伃酸，民進黨想教一輩子說英語的黃仁勳怎麼說英文，又想教一輩子說台語的川伯怎麼說台語，簡直荒謬至極，請問民進黨的雙北選情已經淪落到硬凹發音、亂掰英文的程度了嗎？
最後，楊智伃更問「蘇巧慧要不要出來克制顏蔚慈、張之豪等大開『台語小教室』來抹黑的打手，讓選舉回歸市政討論，而非人身攻擊？選舉如果只剩下這種低級操作，只會讓人看見民進黨對地方、對市政、對產業議題的空洞與心虛。」
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