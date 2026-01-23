連李在明都拜託「台灣撐住」 許美華：他知道藍白會扯關稅後腿

即時中心／温芸萱報導

台美等關稅降至15％不疊加，又有232條款讓南韓高度警戒，南韓總統李在明近日便表示，美方承諾半導體關稅「不會讓南韓比台灣不利」，但意味「可能會跟台灣一樣不利」，因此他希望台灣撐住。對此，科技專家許美華21日在臉書指出，李在明呼籲「台灣撐住」，是因為他知道台灣藍白勢力會扯關稅後腿，台灣關稅優勢受損，將連帶影響南韓及全球半導體供應鏈。

台美完成最終關稅協議，台灣對美國出口產品的關稅將對等降至15%不疊加，成為美國主要逆差國中首個取得白紙黑字最優惠待遇的國家，與日本、韓國及歐盟並列。此協議亦讓台灣成為全球首個取得美國232條款關稅優惠的國家，半導體產業受惠最大。

協議曝光後，鄰國南韓對此高度警戒，青瓦台隨即啟動與美國的磋商，擔心三星電子及SK海力士在美國市場的競爭力受衝擊。科技專家許美華在臉書分析指出，台美關稅協議的價值，其實從南韓的焦慮可見一斑。

她表示，台美關稅談判落幕消息傳出後，南韓立即表現出高度敏感。去年美韓談判時，美方曾口頭承諾「晶片關稅，南韓不會比台灣不利」，但台美協議正式公布後，南韓國家通訊社《韓聯社》去詢問美國商務部，是否能享有同等半導體免稅待遇。美方官員以不具名方式回應「不同國家有不同協議內容」，也就是說，美國對南韓的口頭承諾仍需重新談判才能落實。

接著，許美華說明，這位「很親中」的南韓總統李在明的新年記者會上，也特別提到台灣。面對記者詢問美國先前主張「若外商不在美國設廠，就提高關稅至100％」的情況，李在明說「台灣與大韓民國的半導體（代工）市占率佔8-9成，若美國將關稅提高到100%，極可能造成美國半導體價格大幅上漲。當然台灣與南韓處於競爭關係，但詳細情況不一樣。」

隨後，許美華指出，李在明將台灣與南韓半導體市占率加總，聽起來很猛，但實際上，全球晶圓代工市占率中，南韓不到一成，主要是記憶體領域。而美國真正關心的是高階晶片製造，像是AI高速運算的邏輯晶片（類比IC則有TI可替代），此部分台積電幾乎獨走。美國若想提高本土晶片製造比例，主要仍需依靠台灣。

許美華進一步分析，南韓去年與美方達成口頭協議「半導體關稅不比台灣差」，但台灣此次談判結果則是白紙黑字的最惠國待遇，也就是台灣享有最低關稅，其他國家無法比台灣更低，只能比照台灣，且須經美國審核。換句話說，台灣已被美方視為最重要的戰略夥伴，最低關稅成為全球benchmark。

值得一提的是，許美華談到，李在明在記者會最後一句話令人玩味「先前，韓美（在去年慶州APEC峰會上）也達成『不會讓南韓比台灣不利』的協議，就是為了應對今天這種狀況。美國答應半導體領域（的關稅措施），不會讓南韓比其他國家不利、不會比台灣不利，但這也意味著『可能會跟台灣一樣不利』，這樣我就希望台灣能好好撐住。」

最後，許美華強調，李在明知道台灣國內還有藍白等著扯後腿，台美關稅還沒真正搞定，連李在明都在拜託台灣撐住，藍白如果真的惡搞台美關稅協定，後果不只是衝擊台灣產業，還會波及國際許多國家，第一個被害到的，就是半導體關稅不想比台灣差的南韓。

