連林憶蓮也愛他們！香港樂團「雞蛋蒸肉餅」兩團員定居台灣狂讚人情味

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」睽違六年推出新專輯《PROJ3CT 2222》，今（8）日接受台灣媒體訪問，直呼：「擔心大家忘了我們！」預計將於明年三月在台灣舉辦專場。

這些年主唱Soft和吉他手Soni曾在2021年以小分隊形式組了名為「絕命青年」的雙人女子組合，來台闖蕩，兩人更留在台灣定居生活，Soft對台灣的人情味印象深刻，有時被店家發現不是台灣人，都會被熱情招待美食。

儘管相隔兩地生活，但四人始終抱持著「把歌做好」的一致信念，貝斯手Wing表示：「我們四個的心一直沒有散，只是把人生補完一下，把耳朵換新、把想法整理乾淨。某一天發現，大家都準備好了，新的旋律跟畫面又在心裡跑出來，大家又很自然地往彼此靠近，一起把心裡累積的東西放回音樂裡了。」

去年Soni更因緣際會擔任林憶蓮演出的御用樂手，提及與天后合作的感想，Soni笑說：「很榮幸，能跟她合作根本是美夢成真！」她透露與林憶蓮相處及工作完全沒壓力，「她本人很親切、很nice，而且在合作的過程中，從她在音樂上高度專業領域上學到很多，也顛覆了對於歌手的想法，真的受益良多，對她只有滿滿的感謝。」Soni更期望有朝一日能為林憶蓮寫歌，「但還沒有勇氣自告奮勇講出口，如果有一天她願意唱我寫的歌，我應該會跳起來翻跟斗吧！」

香港樂團雞蛋蒸肉餅近日推出新專輯X音樂會募資計畫。（圖／室烘無限工作室）

此外，雞蛋蒸肉餅坦言，製作新專輯的過程中最大瓶頸並非創作音樂本身，而是在磨合四人各自對音樂的想法，主唱Soft表示：「因為彼此在各自音樂領域上都有所成長，所累積想法更加明確，如何像拼圖一樣拼出最好看的樣子，是最難的！因此花了很多時間去協調溝通。」四人也坦言在做專輯過程常常吵架，吉他手Soni說：「因為每個人腦袋裡的版本都不一樣，一首歌可以出現四種方向，常為了一些節拍小細節而吵半天！其實都是為了讓歌曲更好。」她更笑說：「後來我們都把吵架當工具，只要最後歌好聽，誰就先低頭。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導