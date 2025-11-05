連棒球也兩岸一家親？中信兄弟隊徽遭「移植」上海城市隊 爪迷怒火灌爆粉專

中國新成立的「Chinese Professional Baseball中國棒球城市聯賽」，預計明年1月開打，網友先質疑英文簡稱「CPB」與中華職棒聯盟CPBL相似，昨日又有網友貼出的5隊的隊徽中，上海隊不但取名「上海兄弟」，就連隊徽無論英文或吉祥物都與中信兄弟神相似，引爆中信兄弟球迷不滿，灌爆中信兄弟球團粉專，認為將黃色、兄弟、象這三項元素都移植過去中國，根本是糟蹋台灣職棒與球迷。

中國近年再度推動棒球運動，甚至準備發展職棒，今年宣布新創「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年元月開打，不過，該聯賽尚未開打便已引發台灣球迷強烈反彈，早先城市聯賽英文簡稱CPB與中華職棒聯盟CPBL僅一字之差，已經引起熱議，主視覺出爐後，在字體與圖樣上也被認為與中華職棒頗有相似之處，甚至聯盟宣傳圖還將台北101與中國地標並列，遭質疑「趁機吃台灣豆腐」。



廣告 廣告

宣傳出現101、旺旺中信贊助球隊引質疑

而昨日又有網友貼出創始五隊隊徽與贊助企業，從流出的資訊中顯示，CPB創始五隊分別為長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚與福州海俠。其中，長沙黑皮被網友指出是由旺旺集團贊助，上海兄弟則與中信有關，這幾家台灣企業的立場頓時被質疑。

值得注意的是，上海兄弟隊不但被指是由中華棒協理事長辜仲諒所屬中信集團贊助，甚至名稱直接使用兄弟隊，隊徽更是幾乎「移植」台灣的「中信兄弟」的大象圖樣，連黃色系也直接採用，引發爪迷不滿，紛紛在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」洗版怒批「真的很噁心」、「這樣玩可以嗎？」。

網友批評中信集團「吃像難看」，認為兄弟兩字來自台灣職棒創始洪家投資的兄弟飯店，黃色以及大象也是職棒元年兄弟象一路以來的視覺與象徵圖樣，這三大元素代表的是台灣職棒的草創精神，如今中信集團卻把這三樣元素直接搬到敵國中國的球隊，根本糟蹋球隊與球迷。

爪迷痛批將職棒草創精神元素移植太噁心

大批網友在中信兄弟粉專洗版批評，「今年失去總冠軍事小，但球隊被拿走是發生什麼事？」、「請(上海兄弟)改名中信鯨，不要再吃兄弟迷的紅利了」、「上海兄弟到底是尛啊？有在尊重台灣球迷嗎？共青團就很過分了，現在把球隊元素整個搬過去照抄，真的很過份很噁心欸」、「還給象迷們乾乾淨淨的台灣兄弟象；在成為象迷之前，我一直是台灣人」。也有網友直接開嗆中信集團代表辜仲諒，批評「不是有錢就可以亂搞欸」。

此外，根據網友公布「中國棒球城市聯賽」隊伍的編制，每支球隊限額30人，其中本土球員不得少於10人、台港澳球員不得少於10人，外籍球員人數則不設限。聯盟還將舉辦「選秀大會」招募本土球員，最高月薪可達人民幣4萬元(約新台幣17萬元)。此架構顯示中國的CPB有意吸納台港澳棒球人才及市場資源，甚至網友也點出中國CPB的推動背後有台灣棒球運動企業悍創運動行銷的影子，認為未來可能吸收台灣棒球員前往參與，因此被部分輿論視為「棒球統戰」的一環。





