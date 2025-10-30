連楊丞琳都不認！陳沂疑「王子為何光速認錯」 網揭「關鍵爆料片」內幕：千萬不能流出

范姜彥豐公開控妻子粿粿婚內出軌「棒棒堂」王子邱勝翊。（翻攝自粿粿IG）

男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚變開撕。范姜彥豐昨（29日）痛揭被戴綠帽，公開妻子粿粿婚內出軌日前才得金鐘獎的「棒棒堂」王子邱勝翊，消息曝光震驚各界。對此，網紅陳沂就納悶「為何王子光速認錯」，就有網友就猜測恐是有太具殺傷力的爆料影片流出。

「棒棒堂」王子邱勝翊近日才喜拿金鐘獎，卻沒想到沒幾天就被范姜彥豐公開指名介入婚姻，王子變小王爆料曝光，引發各界譁然，王子與經紀公司隨即出面道歉，雖否認蓄意介入，但認了與粿粿「超出朋友界線」；經紀公司則認「私人層面處理不周」，會承擔應有責任。

據了解，王子過去感情豐富，但除了公開認愛港星鄧麗欣外，其他如郭雪芙、席惟倫等女星，甚至就連楊丞琳都從未承認戀情，但這次與粿粿則光速承認「超越朋友界線」，讓網紅陳沂困惑的在臉書發文求解，「范姜手上到底有什麼關鍵性證據，才會讓王子邱勝翊不忍了直接承認？」大呼王子當初就連楊丞琳緋聞都不承認，「還是說（和楊丞琳在一起）覺得丟臉所以才不承認？」

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，不少網友紛紛表示，「可能有影音或訊息對話，否則不會主動認」，也有網友疑似知情透露「聽說是有找徵信社，找到證據」「跟曹興誠學學，統一說是AI就好了」「我猜有關鍵錄影」，更有網友表示，「會不會是爆料影片，片長太短只有幾分鐘，太具殺傷力」，讓陳沂親回「 那真的要趕快認了，千萬不能流出」。

