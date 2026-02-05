連槓28期！威力彩今晚狂飆9.7億元 專家揭「熱門買法」中獎機率增

生活中心／彭淇昀報導

威力彩已連續28期未開出，今晚頭獎上看9.7億元，不少民眾前往購買試手氣。對此，有業者透露，近日的威力彩買氣大增，包牌客非常多，最熱門的就是800元包牌，也就是第二區1到8號全包。

威力彩已連續28期未開出，今晚頭獎上看9.7億元，買氣大增。（示意圖／資料照）

威力彩的投注方式分為兩區選號，從第一區（本區號碼）的1至38號中任選6個號碼，再從第二區（特別號碼）的1至8號中任選1個號碼，每注費用為100元。

開獎時，第一區獎號若對中第一區任1號、第二區也中，即為中獎（普獎100元）；若第一區6個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。

威力彩已連槓28期，今（5）日頭獎已累積上看9.7億元。根據《TVBS新聞網》報導，「飛來發彩券行」店長黃偉祺表示，近日威力彩買氣大增2倍，包牌客非常多，買1、2百元的客人相對較少，至少都500、1000元起跳。

黃偉祺透露，最多人買的就是800元的包牌，第二區1到8號全包，只要對第一區的6個號碼就好。第二名買法則是電腦選號，第三名則為5600元的包牌，第一區包7個號碼，第二區全包。購買一千元的客人，店家會建議可嘗試800元包牌。

