連檢啟動預警中心機制 查獲馬防部士官兵銀行帳戶售詐團

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

馬祖防衛指揮部有超過60名士官兵涉嫌集體與詐騙集團勾結，將自己的銀行戶頭出售給詐團使用，詐團透過已經被收買的士官兵，以老鼠會的方式，在馬防部內以每月3000至5000元的代價大肆收購帳戶，包括南竿指揮部與下轄單位全都淪陷，連江地檢署今（8）日表示，啟動預警中心機制，查獲曾姓上士向同袍友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。

連檢表示，113年5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，經立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於今年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團，檢察官拘提曾姓上士到案訊問後，認犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准，同日另訊問出租蝦皮賣家帳號之被告6人後飭回。

連檢指出，本案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，各該金流及用途是否涉及詐欺，續由本署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心清查及陸軍馬祖防衛指揮部主動全面清查中，經查明犯罪者，將嚴懲主嫌不貸。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

