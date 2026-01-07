連檢察官都入列！國台辦「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標

即時中心／林韋慈報導

中國國台辦今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單，同時將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，並揚言依法終身追責。陳舒怡過去偵辦過多起知名案件，擔任台北地檢署檢察官期間，就曾偵辦前立委張顯耀涉嫌洩密案，目前已升任高檢署檢察官，並擔任國安案件執行秘書。

據了解，陳舒怡過去北檢擔任主任檢察官，偵辦多起國安案件，表現優異，目前也負責共諜案等國家安全相關調查。她也是司法官期別第40期，日前並已報名角逐檢察長職位。

國台辦發言人陳斌華在記者會上表示，陳舒怡甘當「台獨打手幫兇」，羅織罪名、砲製冤案，迫害支持與參與兩岸交流的台灣人士，恐嚇民眾，製造「綠色恐怖」，所作所為性質惡劣、罪行嚴重。他指出，國台辦將持續徵集陳舒怡的違法犯罪線索和證據，並聲稱將以事實為依據、依法嚴懲，終身追責。

高檢署官網資料顯示，陳舒怡現任重大國家安全及社會秩序案件督導小組執行秘書，依最高檢指導，負責檢察、國安、軍事、調查、警察、海巡等國安團隊間的聯繫，綜理國家安全行政業務，並偵辦國安案件。過去台北地檢署檢察官李山明、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡，也曾於去（2025）年9月不服台灣人民共產黨主席林德旺、余聲洪、鄭建炘等人，涉嫌違反公職人員選罷法不起訴，提起上訴，並截錄中共總書記習進平2022年10月25日中國共產黨第二十次全國代表大會上報告之「決不承諾放棄使用武力」，因而被國台辦列為「台獨打手幫兇」。

112年度選訴字第5號判決。（圖／擷取自司法院公開判決書）





