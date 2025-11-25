連死神都「嚇到退貨」！泰國老婦火化前甦醒、女被宣布死亡後重生

國際中心／李紹宏報導

曼谷郊外一座寺廟近日上演了令人瞠目結舌的一幕。一名65歲老奶奶在被認定死亡，當地工作人員在準備火化時，聽到棺材內傳來微弱的敲擊聲與哭泣聲，立即掀開床單查看，發現這位被家人認定死亡的老婦人仍在動彈，讓眾人又驚又喜。誇張的是，這類「烏龍案例」在泰國不是首例，之前還有女子從醫院宣布死亡卻奇蹟「還魂」！

65歲的祖母Chonthirot在昏迷兩天後被發現恢復意識。（圖／翻攝自ViralPres）

火化前奇蹟甦醒！65歲泰國老奶奶棺材內動彈驚呆家人

根據《太陽報》報導，老奶奶Chonthirot 的弟弟 Mongkol（57歲）透露，姊姊臥床兩年，家人於11月23日凌晨發現她「已經去世」。家人按照傳統，將她放入白色棺材中，並開車行駛約363公里，前往提供免費火葬服務的寺廟。Mongkol甚至已將死亡證明交給即將主持葬禮的佛教僧侶，未料這場葬禮竟出現奇蹟般的反轉。

廣告 廣告

目擊者27歲的寺廟助理 Thammanoon表示，「當我看到她還在動的時候，我愣住了。她意識清醒，雖然呼吸微弱，只能點頭，但無法說話。」強調這種場景令他震驚不已，因為之前從未遇過類似情況，寺廟隨後將事件拍攝下來。

這起事件迅速在網路上引發熱議，不僅震驚了當地社區，也讓人重新審視生命與死亡的界線，以及醫療確認死亡的程序是否存在漏洞。

假死烏龍連爆！泰國女子在醫院死亡後復甦

事實上，泰國過去也曾出現類似奇蹟。2019年，70歲女子 Phinij Sopajorn 在醫院被宣布死亡，遺體被放入寺廟棺材3天。送入焚化爐前，她的73歲丈夫按照傳統用濕法蘭絨給她洗臉時，發現妻子呼吸微弱、眼神閃爍。他立即呼救，醫護人員趕到後進行心肺復甦，成功讓她回到生者行列。

丈夫塔溫表示，他相信妻子還活著，是因為她的身體沒有僵硬。隨後，老人被緊急送回家，用熱水袋和溫暖環境穩定體溫，最終完全康復。

泰國之前有一名女子在醫院被宣布死亡，幾天後卻奇蹟復甦。（示意圖／PIXABAY）

此外，還有一名新生女嬰被發現被塞在曼谷辦公大樓的廁所水箱裡，管家以為她不幸身亡，但後來嬰兒突哭泣不止，便立即撥打急救電話。所幸女嬰奇蹟般毫髮無損，僅因長時間接觸水而雙手起皺。

更多三立新聞網報導

桃園怪女「鐵山靠」大鬧公車走道 乘客全看傻！影片曝光

日本掰掰！中國人改去「這1國」旅遊 台灣人卻崩潰：拜託不要

警察臨檢喊「行照」！阿伯騎走秒遭壓制 喊冤：不是要我「先走」嗎

吃香蕉會咳嗽是真的？醫揭關鍵認了：3類人避免吃蕉

