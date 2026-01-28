連毛小孩都高齡化了，9歲起才算熟齡，4老化警訊別忽略

隨著獸醫技術的進步，以及飼主的照護觀念逐步提升，就跟人類一樣，現代毛小孩越活越長壽。不少人家中的狗狗、貓貓，早已從「孩子」升級為「銀髮族」，但高齡的毛小孩卻仍像幾年前一樣，愛撒嬌、愛陪伴家人；但是在年紀拉長的同時，也代表牠們要面對關節退化、心臟疾病、腎臟問題，甚至腫瘤與失智症等地多重挑戰，因此，如何讓毛小孩在生命的後半段，過得舒服、有尊嚴，又同時被愛包圍，是一個非常重要且嚴肅的議題。

專精動物專科獸醫師蔡志宏指出，現在毛小孩的高齡化，其實和人類社會非常相似，飼主更需要有意識地提早做好準備。

從7歲延後到9歲，毛孩進入高齡社會

過去的教科書常將狗、貓「7歲以上」視為步入老年階段，但蔡志宏說，這個標準其實已經悄悄改變了。「現在多數的狗狗、貓貓的平均壽命延長，照顧得好的毛孩子，12歲的時候看起來，還像以前的6、7歲，外表根本看不出是『長者』。」

在醫療、飼料營養與飼主細心的照顧之下，毛小孩的壽命普遍拉長，因此，臨床上多以9歲以上作為「高齡毛孩」的起點；但這不代表9歲就一定很虛弱，而是在提醒飼主：毛小孩的身體開始進入老化期，需要更密集的健康監測與更細膩的照護，才能讓牠們活得健康、開心又有尊嚴。

常見老年疾病：關節、腎臟、心臟到腫瘤、失智

蔡志宏指出，其實毛小孩的老年疾病，和人類的疾病相當類似，常見的幾大類如下：

1.關節退化：

以貓來說，從樓上跳下來的字數變少了，或是狗購散步走一小段，就要停下來休息，都可能是關節不適發出的訊號。

2.器官退化：

包括慢性腎臟病、肝臟功能下降等，經常會以食慾改變、體重下降、喝水與排尿量異常等方式表現出來。

3.心臟疾病：

像是心臟瓣膜疾病、肥厚型心肌病變等，這些恐會造成貓狗活動之後喘、耐力下降或咳嗽不停等症狀。

4.腫瘤（惡性腫瘤）：

就跟人類一樣，年紀越大時，細胞複製出現錯誤的機會就越高，罹患腫瘤的風險也隨之上升。

5.認知功能退化、疑似失智：

包括睡眠日夜顛倒、原本熟悉的地方開始迷路、反覆叫喚，或是與家人互動的模式改變等等狀況。

「只要活得越久，發生腫瘤或器官退化的機會就越高，這是生命自然的過程，無可避免。」蔡志宏說，照護的重點不是避免貓狗老化，而是要及早發現、及早因應，讓疾病不要再默默惡化，讓毛小孩過得舒服、快樂。

