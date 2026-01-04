連民宅區都炸？美軍空襲委國 民眾怒批：差點死了！

美國總統川普下令美軍襲擊委內瑞拉，引發許多美國民眾質疑。（圖／美聯社）





美國對委內瑞拉發動空襲，啟動抓捕委國總統馬杜洛的行動。不過這波空襲，除了摧毀軍事設施，竟然還炸到平民區。當地許多民眾的家園，一夕之間被摧毀，傳出傷亡，不過目前官方尚未公布確切死傷數字。

幾聲爆炸聲響過後，巨大火球從空中墜落，委內瑞拉首都卡拉卡斯，一夜之間陷入動盪。

倖存者安赫爾：「我們（聽到爆炸後）起床，然後看到了眼前的慘狀，我們在這個國家，從未經歷過這樣的事情，突然間一切都開始爆炸，可怕的轟炸，我們開始撤離，到處奔跑。」

倖存者馬洛拉：「他們差點害死了我的孩子，你知道嗎，我的孩子差點就死了。」

民眾回到自家大樓，整棟建築殘破不堪，家園毀了，但更讓人不安的是，接下來還會發生什麼。倖存者：「這是前所未見，令人恐懼的經歷，我們至今仍然神經緊繃，不知道該怎麼辦。」

超市裡也湧入民眾，囤積民生必需品，擔心物資短缺。隨著馬杜洛被美軍逮捕，接下來美國還會有什麼動作，整個拉丁美洲高度戒備。

