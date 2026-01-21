即時中心／高睿鴻報導

日前有一對來自台灣雲林的陳姓夫妻，前往土耳其旅遊、並在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，竟因為阿布達比的AI識別系統出包、錯將陳男當成通緝犯，結果遭警方帶走、扣留。陳男被拘禁幾天後，才在台灣外交部駐杜拜辦事處、以及家屬努力之下，最終成功獲釋；後續經確認，陳男確實無任何犯罪行為，因此在今（2026）年1月解除旅遊禁令。豈料，事後國民黨人竟用力邀功，引發民進黨立委鍾佳濱不滿。

陳男歷經55天驚魂記後，終於在今年1月17日順利返台，鍾佳濱認為，民進黨立委劉建國、外交部、辦事處的積極處理，是讓對方獲釋的主因。但他批評，陳先生返台後，國民黨立即展開鋪天蓋地大外宣，不僅邀請陳姓夫妻到立法院，舉辦一場盛大的感謝大秀，讓院長韓國瑜、立委張嘉郡成為主角；甚至，張還搞不清楚狀況，竟直接在記者會上，隨意誣指外交部同仁救援上的付出。

鍾佳濱說明，昨（20）日記者會中，張嘉郡指控外交部，一開始要求該對夫妻自己聘請律師，是在她與韓國瑜要求下，外交部後續才積極介入幫助；但鍾佳濱反擊說，真相是「律師本來就得必需聘請」，才能進行後續接見、營救等作為。而劉建國委員也在獲知訊息後，第一時間聯絡外交部全力協助，辦事處同仁更積極協助陳姓夫妻，在當地聘任可信任的律師；卻被扭曲成，外交部要求民眾自己聘律師。

鍾佳濱痛批，這完全是顛倒是非，抹煞外交部同仁的努力與辛勞。他接著更指出，自稱雲林女婿的立法院長韓國瑜，接獲雲林鄉親受困阿布達比的第一時間，不是用立法院長的高度，協助處理雲林鄉親的問題；反而是轉交張嘉郡委員，但顯然，張至今仍然搞不清楚，整個營救過程到底是什麼狀況，只想匆匆忙忙跳出來收割政治紅利。

鍾佳濱進而表示，國民黨以及韓國瑜、張嘉郡等人的收割行為，在網路上也引發知情的媒體人不滿，直接PO文表示「整件事平安落幕的關鍵人物，就是劉建國委員」。該文還被廣大的網友按讚分享，甚至有網友製圖支援，顯見民眾對於收割、攬功行為的厭惡。

鍾佳濱認為，國人在國外遇險，身為民意代表本來就應該積極援助。「但如果連實際狀況都搞不清楚，卻硬要攬功在自己身上，相信人民眼睛絕對都是雪亮的，不會被這種低俗的伎倆蒙騙」。

原文出處：快新聞／連民眾落難也收割！國人困阿拉伯獲救「藍營急攬功」 鍾佳濱怒開嗆

