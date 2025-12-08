連江地檢署查獲馬防部60士官兵涉出租帳戶給詐團 聲押禁見1人獲准

連江地檢署查獲陸軍馬祖防衛指揮部曾姓上士涉違洗錢防制法，向軍中同袍收取蝦皮個人帳號，供詐騙集團作為人頭帳戶使用，全案尚有約60名馬防部士官兵涉案，現正全面清查中。檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

連江地檢署今天發布新聞稿指出，檢方於113年5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為。

檢方表示，經立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於114年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團。

檢方表示，偵辦查獲馬防部曾姓上士涉嫌違反洗錢防制法等案件，向軍中同袍、友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，全案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，至於金流及用途是否涉及詐欺，續由檢察官指揮刑事局中打犯罪中心及馬防部全面清查中。