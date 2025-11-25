連江縣府傳收賄弊案！秘書長疑護航「自家人」 北檢赴馬祖逮人

即時中心／林耿郁報導

連江縣府驚傳疑似收賄弊案！今（2025）年7月中剛剛退休的秘書長張龍德，疑似在任內護航「自家人」，使其違規不受裁罰，事後更收到不明款項；北檢昨（25）日前往馬祖，約談5名涉案人士到案說明。經漏夜偵訊，今（26）晨檢方諭知張龍德100萬交保，限制住居與出境、出海。

神通廣大？據ETtoday報導，2020年，時任連江縣政府秘書長張龍德，其妻舅蕭松年開設的公司，取得縣府一項採購案；但隔（2021）年無法按期履約，依約縣府應予以裁罰；不過張龍德疑似利用個人影響力，要求下屬公務員不予裁罰。

在風波過後，張龍德的妻子帳戶，收到來自蕭松年的數十萬元匯款；到了2023年，蕭松年再投標縣府另一項工程，此時擔任評選委員會召集人的張龍德沒有利益迴避，疑似又讓蕭松年順利得標。

昨（25）天北檢、廉政署人員搭機前往馬祖，將張龍德夫婦帶回約談，另外也對蕭松年的公司、住處等地展開搜索，漏夜偵訊5名涉案人士；稍早北檢諭知張龍德100萬元交保、限制住居與出境、出海；蕭松年50萬交保、其餘人等30萬、10萬元交保。全案朝違反《貪汙治罪條例》方向偵辦中。

都市里人規劃設計有公司負責人蕭松年，50萬元交保。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

