連江縣府辦標案秘書長疑圖利妻舅 檢廉6路搜索約談

台北地檢署。呂志明攝



連江縣政府在2020年、2023年辦理採購案時，當時縣府張姓秘書長擔任標案的召集人兼評委，明知投標廠商為妻子的弟弟蕭姓男子借牌投標，卻不避嫌讓他得標有圖利之嫌，甚至在得標後因為違規必須裁罰，卻挺身護航，事後還有數10萬不明金流，疑似收受賄賂。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃琬珺今(11/25)日指揮法務部廉政署，持法院核發搜索票，搜索張姓、蕭姓被告等5人住居所及2家公司共6處所，另由廉政官持函向連江縣政府調取卷證，同時以被告身分通知張姓、蕭姓等5人到案釐清案情。

廣告 廣告

2020年，連江縣政府於辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討案」採購案，預算或預估採購金額為1985萬元，採最有利標，最後由行遠國際規劃設計股份有限公司得標。

2023年，連江縣政府辦理「連江縣環境景觀總顧問服務計畫」採購案，標案金額400萬元，同樣採最有利標，最後由行人工程顧問股份有限公司得標。

檢廉查出，這2個標案，全都由當時連江縣政府的張姓秘書長(已於今年7月間退休)的蕭姓妻子的弟弟開設的都市里人公司，分別向行遠、行人2家公司借牌投標並取得標案，其中2023年的標案，張姓秘書長擔任評選委員召集人兼評委，明知妻子弟弟借牌投標，卻未考量利益衝突必須迴避，疑有圖利之嫌。

另外在2020年的標案，當時廠商因為違反契約規定被連江縣政府要求限期改善，相關部門也依規定進行裁罰，但張姓秘書長在知悉開罰後，竟然拉高層級，指示裁罰必須由他決行，最後裁罰不了了之，而張的妻子帳戶突然多了一筆數10萬元廠商、也就是張妻親弟弟的匯款，檢廉懷疑為不裁罰的對價。

檢廉今日發動搜索約談，同時以被告身分傳喚張姓前秘書長、張妻蕭女、都市里人公司負責人蕭男、行遠公司郭姓負責人、行人公司李姓負責人等5人到案，全案朝違反《政府採購法》，《貪污治罪條例》圖利、違背職務行收賄罪方向偵辦。

更多太報報導

韓流天王Rain明年1月再攻小巨蛋！「親撂中文」曝來台最期待這件事

直搗賴清德大本營！蔡壁如建議柯文哲2026戰台南市長 為1事爆氣開嗆

抓到了？北海道撲殺近4百公斤棕熊 獵友會：應是推倒陷阱那隻