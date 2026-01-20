連江縣徵觀光創意短影音 總獎金新台幣30萬元

（中央社記者潘欣彤連江縣20日電）連江縣政府交通旅遊局舉辦短影音徵件比賽，年滿18歲不限國籍皆可報名，腳本獲選者可獲新台幣3萬元拍攝補助，拍攝完成的短影音可再獲最高5萬元獎金，總獎金達30萬元。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，為吸引影像創作者以嶄新視角紀錄馬祖景觀與人文風貌，舉辦「藍色創意航線短影音比賽」，並從即日起對外徵件。只要年滿18歲以上，不限國籍皆可報名。比賽依拍攝地區分為「南/北竿」、「莒光/東引」、「馬祖在地」3組。

交旅局說明，比賽分2階段，即日起至31日徵求影片腳本，參賽者須提出4天3夜，於馬祖的拍攝行程及創作構想。通過初選並實地完成拍攝且繳交影片者，可獲得最高新台幣3萬元的補助金，並角逐最高5萬元，總獎金30萬元的影片獎項。

交旅局強調，短影音採橫式或直式皆可，但影像須為自行拍攝的原創內容，嚴禁使用任何以AI生成的素材。而為讓參賽者更了解相關規則，日前邀請曾在馬祖生活的歌手許靜芳拍攝示範影片。盼透過徵件比賽，讓全世界的創作者，有機會展現馬祖島嶼的動人故事。

交旅局表示，欲參與的影像創作者須以網路報名，報名簡章網址為：https://www.2026matsuslowtravel.tw/藍色創意航線/。（編輯：林恕暉）1150120