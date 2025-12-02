連江縣抽檢35件食品均合格 呼籲禁止販售中國食品

【健康醫療網／記者陳靖安報導】72歲的葉大哥患有高血壓與肺阻塞等慢性疾病，近期旅遊時，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，葉大哥本身也開始發燒、喉嚨痛並感到明顯倦怠等不適，卻自行服用成藥，未及時就醫。不料，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫並因呼吸衰竭接受插管治療，檢驗確診為A型流感。亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師提醒，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，降低重症與住院風險。 流感治療若錯過48小時黃金治療期 可能引發嚴重肺炎 台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說明，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存，近期H3N2逐漸超越H1N1，傳染力強、變異快，容易在家庭與校園群聚。對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，感染後病情可能迅速惡化。由於民眾常輕忽病情，錯過感染後首48小時黃金治療期，中壯年及慢性病患者在數日內就可能出現嚴重肺炎或呼吸衰竭。為此，也提醒民眾在發燒、喉嚨痛或鼻炎等輕症期就應積極就醫，避免病情惡化。 流感持續變異 避免「一人中標、全家感染」應謹慎預防 亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師強調，隨著病毒株持續變異，加

健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話