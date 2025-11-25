連江縣拚提高生育率 115年起第4胎以上補助15萬

（中央社記者潘欣彤連江縣25日電）連江縣府為提高出生率，預計明年起調高生育補助至首胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，並新設第4胎起每胎15萬元，可望成為補助最高縣市。但今年申請第4胎以上補助僅2人。

連江縣政府民政社會處社會福利科長陳聲傑今天接受中央社記者電話訪問指出，連江縣現行生育補助為首胎新台幣2萬元、第2胎5萬元，第3胎之後每胎8萬元。預計從明年1月1日起，首胎提高為3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，第4胎之後每胎15萬元。

根據連江縣政府民政社會處統計，2024年10月至2025年9月，全縣共79名新生兒申請生育補助，合計發放金額327萬元。而今年至目前為止，設籍連江縣新生兒共52名，其中領取第4胎以上補助共2名，第3胎則有8名。

至於生育補助領取資格，陳聲傑說，根據連江縣婦女生產補助自治條例規定，父母之一需設籍滿1年以上且累計滿2年，新生兒持有出生證明，並設籍為連江縣者。但並未規範新生兒需設籍連江縣需多久。若首胎未設籍馬祖，第2胎才設籍，則該新生兒以首胎計算。

陳聲傑表示，明年全縣生育補助預算為729萬元，其中489萬元來自公益彩券相關回饋，240萬元由連江縣政府公庫支出。目前相關預算送連江縣議會審查中，待通過後，明年起即可實施新制。

除生育補助外，陳聲傑強調，連江縣也是全國僅見「公托0排隊」縣市，全縣各鄉公托隨時可收學生，落實縣長王忠銘「讓年輕家長敢生、政府敢養」的幸福家園政見。（編輯：李錫璋）1141125