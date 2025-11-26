連江縣政府前秘書長涉護航妻舅拿標案！ 張龍德訊後100萬交保

連江縣政府前秘書長張龍德涉貪100萬交保。（圖／翻攝畫面）

前連江縣政府秘書長張龍德被檢舉在任內護航妻舅，以借牌圍標方式參與「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫（含細部計畫）通盤檢討」採購案，並疑似收取數十萬元的賄款。台北地檢署昨（11月25日）指揮廉政署兵分六路搜索、約談張龍德等5名被告，並於複訊後諭知張龍德100萬元交保、限制出境出海，並實施電子監控。

張龍德的妻舅於2020年以借牌方式，用1978萬的金額得標「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫（含細部計畫）通盤檢討」採購案，不過卻於2021年履約期間出現疑有施工問題需限期改善違規行為，張龍德視若無睹，並在事後被發現帳戶多出數十萬元的可疑金流。

廣告 廣告

此外，2023年張龍德擔任連江縣環境景觀總顧問服務計畫案評委會召集人時，疑似明知妻舅使用另間公司名義參與，卻沒有利益迴避，最終讓妻舅以400萬元得標，涉犯圖利讓妻舅透過行人工程顧問公司李姓負責人借牌得標。

張龍德退休前，曾從事30年的公務人員，於今年的7月才剛退休，且時任連江縣縣長王忠銘也在其退休時特地拍攝短片，並發文回顧張龍德過去在連江縣政府服務的過往，予以祝福。

台北地檢署昨日指揮廉政署，持法院核發搜索票對張龍德等5名涉案人之住居所以及2家涉案公司共6處，並由廉政官持函向相關機關調取卷證，並於複訊後諭知張龍德100萬元交保、限制出境出海，並實施電子監控，全案目前朝不違背職務收受賄賂罪、違反政府採購法方向進行偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

持分博奕戰2／「共同持分」成有心人士獵物？ 地主可尋求三方案解套

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

街頭驚見1告示！日本人感動讚「台灣人情味」 一票卻搖頭：根本縱容