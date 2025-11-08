連江縣政府表揚績優志工 (圖)
為慶祝國際志工日，連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘（右5）頒發表揚狀給獲獎志工。
中央社記者潘欣彤攝 114年11月8日
