連江縣表揚志工楷模 鼓勵投入志願服務
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣政府今天表揚績優志工，共7名個人及1個團體獲獎。民政社會處表示，感謝志工們平日對馬祖貢獻，也盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。
為慶祝國際志工日，連江縣政府今天舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘頒發表揚狀給獲獎志工。主辦單位連江縣政府民政社會處指出，獲獎志工工作認真負責，積極參與各項社會貢獻活動，為家鄉美好盡一份心力。
民社處表示，獲獎的個人志工為鐵板社區發展協會志工張香壘、消防局鳳凰志工葉家玲、西莒傳統技藝協會志工陳秀蘭、文化處文化志工陳芋霖、教育處家教志工王美蘭、衛生局衛生保健志工袁月鏵、環境資源局志工黃秀容，以及團體志工北竿鄉社區健康營造中心衛生保健志工隊。
民社處強調，連江縣共成立文化志工、國際藝術島解說志工、衛生保健志工、鳳凰志工、環保志工、社福志工、教育志工、綠美化志工、地質公園導覽志工、新住民志工等，充分運用志願服務人力提升施政與服務品質，並於113年全國社福考評中獲得進步獎肯定。
民社處呼籲，透過國際志工日活動，感謝志工們平日對馬祖貢獻，更盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。（編輯：黃世雅）1141108
其他人也在看
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應EBC東森新聞 ・ 10 小時前
7個紅綠燈成關卡？公館圓環今起7-9時汽機車禁左轉
台北市 / 綜合報導 台北公館圓環從今(8)日開始，「羅斯福路南往北路段」每天上午7點到9點禁止汽機車直接左轉，引起網友熱議，有網友就算了一下，要是按照這樣的方式走，一路上至少要經過七個紅綠燈，甚至擔心周一起上班時段會造成大塞車。對此，蔣萬安回應，一切以市民安全為優先，但也會隨時滾動式調整。綠燈起步，汽機車跟隨號誌直接左轉，北市府拆除公館圓環，並將公車地下道填平後，新的交通規則也上路，交工處宣布從今(8)日起，羅斯福路南往北最內側車道，每天上午9點到隔天上午7點屬於左轉車道，汽機車都可以直接左轉，但7點到9點之間兩個小時，則是直行車道機車必須待轉，實測來看汽車如果要上福和橋，往中永和方向，要右轉經過好幾個紅綠燈，先扺達靠近台灣科技大學的路口再迴轉，等同繞一大圈才上橋也在網路上掀起討論。記者李宜蒨說：「有民眾發現，，如果直接沿著羅斯福路四段右轉，必須等7個紅綠燈，才能開上福和橋，但如果繞進旁邊的123巷，就可以少等3個紅綠燈。」攤開交工處提供的替代動線地圖，汽車在上午7點到9點間，必須從羅斯福路四段右轉基隆路四段，一直到台科大校門前路口迴轉，再一路直行才能開上福和橋，但民眾發現的替代路線，是直接從羅斯福路切進沒有號誌燈的123巷，再沿著113巷左轉73巷，再左轉基隆路四段就可以在4個紅綠燈以內，開上福和橋，而這樣繞一大圈也被網友戲稱蔣萬安圓環。台北市長蔣萬安說：「公館圓環改為正交路口以後，到目前為止一個多月，交通事故就已經大幅降低了44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大的交通工程的改變，也都需要長時間的觀察以及微調。」公館圓環改為正交路口以後，到目前為止1個多月，交通事故就已經大幅降低了44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大的交通工程的改變，也都需要長時間的觀察以及微調，政策上路第一天實際來到公館圓環，假日上午9點後的交通，看起來非常通暢，隨著週一就將迎來新規上路後的，第一個上班日，相關單位也繃緊神經隨時應對。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
校園最美的風景 新北表揚485位資深優良志工暨愛心服務代表
記者蔡琇惠／台北報導 為表揚長期為學子奉獻心力的學校志工們，新北市府今（8）日舉辦「…中華日報 ・ 10 小時前
快問快答大讚台灣味 賴清德吃「滿漢全席」：台灣豬回來了
台灣日前因爆發非洲豬瘟導致豬隻禁宰、禁運15天，如今禁令已解除，總統賴清德今天（8日）在臉書發文表示「台灣豬回來了」。他還PO出一支「快問快答」影片，向大家分享他喜歡的滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等小吃，邀請國人一起用行動支持台灣豬。中天新聞網 ・ 9 小時前
連江縣政府表揚績優志工 (圖)
為慶祝國際志工日，連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘（右5）頒發表揚狀給獲獎志工。中央社 ・ 12 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（2） (圖)
文化部長李遠（中）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（右）介紹攤商歷史，展現常民生活底蘊。中央社 ・ 12 小時前
台中知名百年餅店犂記驚傳意外！女員工左手捲入攪拌機3指疑遭壓碎
台中北區中清路上知名百年餅店犂記，今（8）日上午驚傳意外！一名約30歲的女性員工在操作攪拌機時，疑似為了擺放甜點餡料，不慎將左手捲入機台，導致中指、食指及無名指嚴重受創，疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，現場一度卡死無法脫困。台中市消防局於上午9時59分接獲通報，立即派遣文昌分隊出動消防車2輛、8名消防人員自由時報 ・ 12 小時前
「天清清地靈靈」開展 南美館帶你走進道教美學與城市靈性之旅
台南又一場關於天地之間的靈性對話登場！南市文化局與南美館攜手推出特展「天清清地靈靈」，今（8）日開展，以《道德經》「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為靈感，邀你走進道教美學與城市文化交織的世界。展覽從台南的道壇文化出發，融合城市變遷、科儀美學與當代藝術，將光影、聲響、物件與身體交織，呈現一幅靈性自由時報 ・ 13 小時前
台北國際旅展 雄獅看旺旅遊景氣 (圖)
全台規模最大的「ITF台北國際旅展」7日起在南港展覽館登場，雄獅旅遊今年展攤數為歷年來最多，相當看好普發1萬政策所帶動的效應。圖為民眾在雄獅攤位參觀諮詢。中央社 ・ 1 天前
太子集團在台4幹部羈押禁見！「豪宅管理人」30萬交保 北檢將提抗告
台北地檢署偵辦柬埔寨犯罪組織「太子集團」跨國洗錢案，4名台籍幹部訊後都被認為有串滅證之虞遭羈押禁見。不過平時負責管理和平大苑豪宅，且在北檢發動搜索時還向高層通風報信的管理人凃又文則是以30萬元交保、限...華視 ・ 1 天前
監委：三座核電廠耐震能力堪憂 台電與核安會應檢討
監委田秋堇等人表示，台電在104年曾比照美國「SSHAC Level 3」程序，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，三座核電廠耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，台電與核安會應檢討改進。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
普發1萬詐騙又有新招 他中計交出300萬元黃金 痛喊太可恨
普發1萬元5日開放線上登記，不過已有人接到詐騙電話，損失價值300萬的黃金。一位民眾接到假冒郵局人員來電，表示身分證被盜用冒領普發現金，電話一路轉給假警察、假檢察官，謊稱案件涉及洗錢等刑案，要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交給指定車手送交鑑定。25兩重黃金被收走後，該民眾卻因聯繫不上對方，才驚覺遭到詐騙，直呼太可恨。中時新聞網 ・ 13 小時前
花蓮強震中繼組合屋落成 預計12月開放入住
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）0403強震災後逾1年，花蓮縣府規劃2種中繼宅，提供重建階段居住，由紅十字會捐贈的組合屋今天落成，也加碼家具跟家電，讓災民輕鬆入住，將開放災民選屋，預計12月入住。中央社 ・ 13 小時前
外送員注意！Foodpanda未投保遭台南市開罰30萬 法院認地方無權敗訴
外送平台Foodpanda（富胖達）由於未替外送員投保強制險及機車第三人責任險，遭到台南市勞工局開罰30萬元，業者不服提起行政訴訟，案經高高行審理後，認為自治條例已牴觸中央法令，已違反憲法中的法律保留原則，判決台南市政府敗訴定讞。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/08獎號一次看
台彩今（8）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：07、08、09、26、34。．39樂合彩：07、08、09、26、34。．3星彩：773。．4星彩：24台視新聞網 ・ 5 小時前
鳳飛飛故鄉！桃園花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休緯來新聞網 ・ 13 小時前
雪碧曬謝侑芯私下影片「玩到倒地」 網：這種路上看到都閃開
護理女神謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，當地警方將其列為謀殺案辦理中，而歌手黃明志已經投案。謝侑芯好友「雪碧」方祺媛先前曬影片自清沒有做仲介邀對方出國工作，昨(7日)又曬出和謝侑芯私下玩鬧笑到倒地影片，讚謝侑芯生前個性好相處又真實，希望下輩子再當好姐妹。中時新聞網 ・ 13 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前