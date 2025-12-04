連江縣補助梅石藝文中心千萬元 議員質疑募款成效

（中央社記者潘欣彤連江縣4日電）連江縣議會今天審查縣府文化處預算，有議員質疑梅石藝文中心募款不足，明年度需縣府補助1000萬元。文化處長吳曉雲強調，將努力募款及尋求其他財源。

連江縣議會今天聯席審查連江縣政府文化處等單位預算案，國民黨籍縣議員曹爾章質詢指出，縣府明年將補助梅石藝文中心新台幣1000萬元營運費用，但文化處去年曾承諾會以基金會名義對外募款，質疑募款成效是否不如預期，才需仰賴縣府補助。

連江縣政府文化處長吳曉雲回覆，縣府補助的1000萬元僅能支付梅石藝文中心水電、人事等基本營運費用，若再加上展演活動，每年至少需1600萬元，不足部分將持續向外界募款。雖捐款給縣府可節稅，但是否捐贈仍端賴企業決定，她無法保證，只能努力。

國民黨籍議員周瑞國則憂心，今年文化處僅對外募得250萬元，若明年募款再度不如預期，縣府是否每年皆須支付高額補助，以維持梅石藝文中心營運。他建議文化處應面對現實，思考與旅行社合作售票演出等，多管齊下增加收入。

吳曉雲強調，今年配合馬祖國際藝術島舉辦，成功向企業募得展品製作費共250萬元。明年雖無藝術島，但已有企業表示願捐款30萬元支持馬祖表演藝術。除持續與有意捐款的企業溝通外，也將向文化部爭取預算、舉辦售票演出等，籌措財源。

梅石藝文中心為連江縣首座專業劇場，去年5月啟用。建築改建自軍管時期電影院「梅石中正堂」，並透過與自然環境結合的設計及運用透光材質，猶如鑲嵌在海梯地形上的發光體，可容納609席。（編輯：黃世雅）1141204