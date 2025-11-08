連江縣長王忠銘頒發績優志工表揚狀 (圖)

其他人也在看
連江縣政府表揚績優志工 (圖)
為慶祝國際志工日，連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘（右5）頒發表揚狀給獲獎志工。中央社 ・ 13 小時前
南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災
國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時桃園電子報 ・ 13 小時前
伊州開始發部分糧食券 白宮上訴添不確定
由於聯邦法官日前下令川普政府須於周五(7日)前全額撥付聯邦糧食補助計畫(SNAP)資金，因此伊利諾州近200萬名依賴SN...世界日報World Journal ・ 13 小時前
選舉味濃！新社花海暨台中國際花毯節開幕 何欣純、江啟臣拚人氣
中台灣花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」今天舉行開幕式，民進黨立委何欣純由黨部徵召參選2026年台中市長，立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔被傳出有意參選下屆市長，3人都穿花襯衫到場比人氣，何欣純滿臉笑容，搶先江啟臣戳破開幕氣球，江啟臣則強調，「這是我們自己的花園、台中最美麗的花園」，爭自由時報 ・ 14 小時前
台北國際旅展 雄獅看旺旅遊景氣 (圖)
全台規模最大的「ITF台北國際旅展」7日起在南港展覽館登場，雄獅旅遊今年展攤數為歷年來最多，相當看好普發1萬政策所帶動的效應。圖為民眾在雄獅攤位參觀諮詢。中央社 ・ 1 天前
獨家／105輪型「獵豹」戰車優先配發花東部隊 提升東部地區防衛戰力
軍備局最新研發完成的105公厘型「獵豹」戰車預計明年進入戰術測評階段，國防部將領透露，目前國防部已專案核定，只要戰測符合需求即可立即進行小批量量產，首批「獵豹」戰車將交付陸軍花東防衛指揮部所使用，提高東部地區的海岸防衛戰力。鏡報 ・ 13 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（2） (圖)
文化部長李遠（中）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（右）介紹攤商歷史，展現常民生活底蘊。中央社 ・ 13 小時前
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺7日發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。中天新聞網 ・ 9 小時前
連江縣表揚志工楷模 鼓勵投入志願服務
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣政府今天表揚績優志工，共7名個人及1個團體獲獎。民政社會處表示，感謝志工們平日對馬祖貢獻，也盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。中央社 ・ 13 小時前
監委：三座核電廠耐震能力堪憂 台電與核安會應檢討
監委田秋堇等人表示，台電在104年曾比照美國「SSHAC Level 3」程序，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，三座核電廠耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，台電與核安會應檢討改進。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
久違香氣飄街頭迎客！豬肉解禁小吃攤恢復營業 民眾直呼好想念
昨日凌晨農業部開放全台豬隻屠宰、肉品拍賣，今（8）日菜市場跟小吃攤一早就擠滿了許多人。基隆廟口夜市有業者一拿到豬肉，早上四五點就開始備料。宜蘭在地知名的麵店一早就大排長龍，民眾表示平常不愛排隊，但這好台視新聞網 ・ 15 小時前
老朋友回歸！ 睽違兩週「溫體豬」開賣 婆媽搶購
長達15天禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買的到溫體豬了，不少婆媽一早就到豬肉攤搶購，有些部位不到9點就賣光。至於價格，沒有如豬農擔心的「大崩盤」，7號毛豬拍賣價，平均每公斤漲了4塊，零售價格跟著反應，部分攤商每斤豬肉漲了5-10塊。 #禁宰令解除#溫體豬#搶購東森新聞影音 ・ 13 小時前
首例！美法官永久禁止川普以鎮壓示威為由出兵波特蘭
美國總統川普過去幾個月以鎮壓反政府示威為由，對包括波特蘭在內多座大城派出國民兵。奧勒岡州一名聯邦法官週五（11/7）判決，川普不得派兵進駐波特蘭，而這也是美國首次有法院永久禁止川普政府向地方城市派兵。太報 ・ 13 小時前
藍白合「基隆模式」能全台複製？盤點5縣市合作潛力高
【記者邱筠媜／台北報導】2026選舉將近，民眾黨近來積極推動「聯合政府」，並擴及地方政府合作，其中以基隆市國民黨籍市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳的「基隆模式」最受矚目。民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文均肯定基隆為藍白合示範區，可供其他縣市參考。不過，文化大學國發所兼任教授曲兆祥認為，若想把「基隆模式」推到全台22縣市，這個想法有點「羅曼蒂克」，應瞄準合作機會高的地區，例如宜蘭縣等「4個縣市」有機會藍白合。藍營幕僚則建議，新竹市可由民眾黨續任市長、國民黨任副市長，不過，若競爭激烈，跨黨派合作恐導致資訊外洩，對市政推動不利。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
青少年惡作劇將洗衣球放自助餐店煎台引冒煙 店方怒報警
台北市信義區一家自助餐店發生遭人將洗衣球放入煎台，引發焦味的惡作劇事件！2男2女的一群青少年昨天下午相偕赴松山路一家自助餐旁的夾娃娃機店夾娃娃與嬉鬧，期間有人夾到一盒洗衣球，不僅將盒內洗衣球當球往路邊丟擲，還趁自助餐店家不注意時，偷偷將1顆放入店內的煎台，造成冒煙，引發焦味；店方發現怒報警，警方據報自由時報 ・ 14 小時前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 12 小時前
買7罐5罐出狀況！配方奶愛馬仕驚見發霉 4歲童喝下肚疑腹瀉家長氣炸
被封是配方奶愛馬仕的奶粉竟然疑似發霉，高雄有家長投訴，一罐要價1680元的羊奶粉，買了7罐竟有5罐出狀況，不只結塊、甚至沒開錫箔層，就見奶粉灑出發霉，懷疑4歲的女兒前陣子拉肚子是跟奶粉有關。衛生局派人台視新聞網 ・ 13 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前