連江縣離島綜合建設7期草案說明會 聚焦交通醫療

（中央社記者潘欣彤連江縣17日電）連江縣政府今天指出，第7期離島綜合建設實施方案規劃草案，已送國發會審核。草案聚焦於民眾關心的交通、醫療等面向，共51計畫，總預算為新台幣34億元，比6期增加13億元。

連江縣政府今天晚間舉辦「連江縣第7期（116至119年）離島綜合建設實施方案規劃計畫」說明會，代理秘書長陳明傑致詞時以馬祖語強調，包括莒光、東引交通船優惠、廢棄物運台處理等，經費來源皆為離島建設基金，故舉辦說明會，向民眾說明第7期的規劃草案。

計畫主持人蔡沛原簡報指出，連江縣為擬定離島綜合建設實施方案規劃草案，今年陸續透過首長訪談，舉辦永續發展研討會等蒐集各界共識。其中，7至8月至各鄉舉辦說明會，了解鄉親實際關心議題。結果，民眾多希望改善台馬交通與島際交通、提升整體醫療品質等。

蔡沛原說明，離島綜合建設規劃計畫以4年為1期，日前已提交給國家發展委員會的7期規劃草案共51個計畫，包括32個延續性，及19個新興計畫，總預算為新台幣34億元，比6期增加13億元。其中，交通建設在金額與計畫數占比均為最高，9案共16億3400萬元，比6期高6億元。

蔡沛原說，草案中規劃未來各鄉發展定位，南竿鄉為馬祖智慧國際門戶；北竿鄉為馬祖新興國際門戶；莒光鄉為永續觀光，社造扎根深度慢活島；東引鄉為永續觀光創生慢活中繼島。各鄉的發展定位，將透過馬祖國際藝術島相互扣合。（編輯：龍柏安）1141217