連江艦服役滿週年 澎湖優秀子弟黃聰正領軍南征北討戰績彪炳

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來中國頻頻侵擾台灣西疆領域，除了國軍肩負捍衛疆土重責之外，海巡署也分擔重要任務。去年底服役的連江艦，就是其中主力，由澎湖優秀子弟黃聰正領軍南征北討，除了海峽南北之外，還遠赴環礁守護台灣藍色國土，戰績彪炳，海巡署金馬澎分署長陳泗川特頒獎表揚。

連江艦是台灣海巡署新造的1000噸級巡防艦，屬於國艦國造政策下的成果，配備先進武器(如鎮海火箭彈)與設備，旨在強化澎湖海域的執法能量，以應對中國海警船騷擾、驅離越界漁船及執行海難救助等任務，是海巡力量提升的重要指標，於2024年底服役並進駐澎湖馬公。

廣告 廣告

連江艦服役滿週年，交出亮麗成績單，累計執行國安監控53艘次、淨泊專案39艘次、驅離中國漁船164艘次、驅離越南漁船18艘、海難救助1艘次，對維護海域安全秩序，貢獻良多。分署長陳泗川除登艦頒獎表揚外，更與艦上官兵精神喊話，肯定及感謝弟兄守護藍色國土和家鄉的辛勞。

連江艦首任簡任艦長由澎湖優秀子弟黃聰正擔任，黃聰正原是澎湖媒體人，「棄筆從戎」轉往海巡服務，一路在「澎湖艦」、「屏東艦」、「連江艦」服務，捍衛澎湖海疆安全。黃聰正擔任屏東艦長期間率隊馳騁海峽執法，計執行取締驅離越界中國漁船543艘次，淨泊專案勸離滯留外船149艘次，非法抽運砂船213艘次，執行國安船舶監控46艘次，各類救生救難案件11艘次，各類刑案2艘次，總執法船舶數964艘次，經驗豐富履歷相當完整。

【看原文連結】

更多自由時報報導

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

（有片）會是我F-5退役第二春？ 美空軍接收最後一架QF-16靶機

國軍完備教召獎金規定 志願教召人數卻逐年降低

F-16V戰機複式炸彈架交貨抵台 軍事粉專直擊飛測曝光！

