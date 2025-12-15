連江 議員選情 南竿東引受矚目

連江縣議員選舉分為南竿、北竿、莒光及東引等4個選區，其中南竿應選5席、北竿2席、莒光1席、東引1席。地方人士指出，現任議員多有連任意願，但以人口數最多與縣府所在地的南竿，以及席次單一的東引，傳出有競爭者受矚目。由於馬祖人口規模小、選民結構緊密，加上旅台鄉親投票動向具關鍵影響，相關人選須待明年農曆年前後才會逐漸明朗。

南竿選區向來是縣議員選戰的重中之重。本屆現任議員包括林明揚、曹以標、陳書建、曹爾章及曹丞君，皆具多年議員資歷。本屆選舉南竿即呈現高度競爭，出現「8搶5」的局面，選票差距相對接近。地方人士分析，南竿政治生態成熟，容易吸引具地方實力者投入，使選情增添變數。

值得關注的是，本屆落選的林惠萍曾擔任2屆縣議員，在地方具一定知名度，傳出有意捲土重來。若相關傳聞成真，南竿選區恐再現多方角力局面，競爭激烈程度高於其他選區。北竿現任議員周瑞國、陳玉發，莒光現任議員陳貽斌。3人基層實力雄厚，預料將繼續爭取連任。

至於東引選區僅有1席。現任議員為議長張永江，但地方傳聞指出，東引鄉長林德建因2任屆滿，無法再參選鄉長，外界推測其未來動向可能轉戰縣議員。不過，林德建本人尚未對外鬆口，相關布局仍待觀察。地方人士認為，東引選情關鍵在於人選是否正式表態，一旦有人投入，選戰溫度勢必迅速升高。

地方人士表示，連江縣人口、地理位置特殊，「宗親」扮演相當大的影響力，議員選舉是否還有變數，仍待後續觀察。