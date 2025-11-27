連洗澡都帶著Tempo娃娃 網友爆笑轉傳

連洗澡也要帶著， Tempo娃娃網路爆紅。（圖／翻攝自Threads）

近日一位網友在 Threads 分享男友的趣事，在網路引發討論熱潮，笑翻不少網友。原PO分享自己有一個少女心男友，超愛搜集娃娃，最近給了他一隻Tempo娃娃後，男友竟展現驚人「分享慾」，無論是上班、吃飯、跟朋友外出，甚至洗澡都帶著Tempo娃娃，讓原PO哭笑不得直呼：「洗澡這趴真的不需要...」





網友分享男友洗澡也要帶著Tempo娃娃，於Threads掀起熱議。（圖／翻攝自Threads）

連洗澡都帶著 Tempo娃娃社群引熱議

貼文曝光後，立刻吸引上萬網友熱烈轉發與留言。有人笑稱：「有記得給娃娃防水，他真的很喜歡」、「男友太可愛了」、「乍看有Jellycat的感覺」、「好想買一個送男友，香港都用這牌子」。更有網友嗅到重點：「娃娃是買衛生紙送的嗎？」接著立刻有網友神救援：「是Tempo的活動 單筆發票滿988用抽的」、「我也有抽到！一次會送兩隻」、「為了這個我要買了」。

網友熱烈討論分享。（圖／翻攝自Threads）

Tempo滿額抽活動 連續3個月天天開獎

由於娃娃爆紅，Tempo近期推出的抽獎活動也同步受到網友關注及討論。即日起至 2026/1/31，在各大實體通路購買 Tempo 產品單筆滿 NT$988，即可於活動網站登錄發票抽獎。獎項包含：Tempo小隊吊飾鑰匙圈、Tempo限量聯名塗裝賽車模型。總獎項數超過 1000份，每個月都有機會中獎，讓粉絲們有機會將療癒Tempo娃娃帶回家。





前往活動：https://feversocial.com/51143/TempoTaiwan-37106



