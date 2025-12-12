“連滾帶爬”的求學歲月／付令

付令

本來可以從從容容、遊刃有餘，我卻是匆匆忙忙、連滾帶爬，完成了我的在職求學生涯。回望那段歷程，心中不免泛起一絲漣漪——如果時光可以倒流，我會告訴自己，不必擔憂不必著急，每一步都要踏得更加堅實。

那是21年前，我正在重慶大學在職攻讀碩士學位。那時的我，心中已隱約萌生了繼續深造，攻讀博士學位的念頭。然而，作為工程碩士，在職考博之路並非坦途，其中的艱辛與挑戰不言而喻。但那時的我並不知道，未來博士階段的老師們，或許還在某個角落默默地為夢想奮鬥，他們還是大學生，中學生，甚至小學生。而我，只需懷揣希望，穩步前行。我的事業發展算是順風順水。在單位的理解與支持下，我居然先後於2007年、2013年和2017年，在工業工程、公共管理、安全工程三個領域獲得碩士學位。真正下定決心考博，已是2018年的事了。

廣告 廣告

那一年，我仿佛聽見了內心深處對更高學術殿堂的呼喚。但困難是，自己年齡已屆不惑。次年開春，我終於踏入那夢寐以求的考場，與一群年輕而充滿朝氣的學子們一同接受選拔。我報考的是與工作緊密聯繫的安全科學與工程專業。這一路上，是親人的溫暖、師友的鼓勵，照亮了我前行的道路，讓我得以在學院路的考場裏，面對人生的又一次挑戰。儘管我是考場中年齡最大的考生，但那份對學術的熱愛與追求，讓我感受到了前所未有的幸福與滿足。

然而，命運似乎總愛與人開玩笑。第一次考博，我雖總分上線，卻因英語成績低於非定向線5分，與夢想擦肩而過。而且，報考這專業的考生都沒考好，最後一個也沒錄取。又過了一年，再戰，卻遭遇了現實的冷漠。復試時，老師的嘲笑與挖苦，如同冰冷的箭矢，刺痛了我那顆渴望知識的心。因為年齡偏大，因為在職身份，我被視為不符合“合格勞動力”的標準，且非他們行業的人員，慘遭淘汰。那一刻，我雖有失落，但更多的是對生活的坦然與接納。

或許，這一切都是命運的安排。8月中旬，當我幾乎要放棄的時候，一所名校採用申請-審核制招錄管理學博士生的消息，如夏日的一縷清風，吹散了心頭的陰霾。我完全符合條件，趕緊提交了申請，一切都恰到好處。

面試的日子在10月11日。我穿上有些緊繃的正裝，身形雖顯臃腫，但內心卻充滿了堅定與自信。面試過程異常順利。五位專家，包括校領導、院長在內，他們的和藹而專業，整個過程嚴謹有序，與其他一些學校的鬆散形成對比。他們從英語、心理學、權變理論、領導力等方面提問，由於我在碩士階段多年的積累，一一作答。嚴格規範的復試過程讓我感受到了最高社科學術殿堂的莊嚴與溫暖。

最終，我被錄取了。在這個班級裏，我年齡第二大，而同學們來自哥倫比亞大學、加州大學、清華大學等世界名校，我則自豪地代表了我的母校——從中國民用航空飛行學院來到這裏。

五年後的今天，我走出畢業答辯的教室，冬日的陽光正好。我知道，那段“連滾帶爬”的歲月，終於把我送到了這裏。