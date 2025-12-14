連滾帶爬！通緝犯「無照騎車還藏毒」加速逃 狼狽自摔被捕

社會中心／黃恩琳、劉毓琦 新北報導

一名遭通緝犯囂張毒駕，看到警方心虛逃逸，結果失控自摔！事發在新北市汐止區，被通緝的男子無照騎車，沒扣安全帽也沒開大燈，警方看到想上前提醒，沒想到男子突然加速逃逸，還沿途闖紅燈，最後狼狽摔車，遭到逮捕，警方還發現他藏有毒品。

警車一路追，緊跟前方機車，因為騎士沒扣安全帽也沒開大燈，但他就是不停。

遇到紅燈也一路闖過去，沒在怕。

機車疑似想鑽進巷子，卻失控自摔，騎士連滾帶爬轉身就跑。

最後還是逃不過警方追捕，一查，原來49歲陳姓男子是一名基隆地檢署發布的通緝犯，日前他無照騎車，在新北市汐止區遇到警方，警方看到他違規，想上前提醒，男子卻心虛逃走，經過搜查，原來身上藏有毒品。

汐止派出所副所長許林全表示，經查陳男除無照騎車外，還是基隆地檢署發布之性騷擾通緝犯，且還藏有二級毒品依托咪酯粉末、菸油及菸彈等毒品，最終全案依性騷擾防治法通緝、毒品危害防制條例及刑法公共危險罪移送士林地檢署偵辦；另交通違規部分，依規定舉發不服稽查取締逃逸、未帶安全帽及闖紅燈等，最高處新臺幣3萬6,300元罰鍰。





通緝犯跑得了和尚跑不了廟，除了要乖乖面對刑責，還得繳不少紅單。





