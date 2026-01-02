連漲3年的股市已經不便宜！聯準會降息下半場，專家建議債券投資這樣布局

儘管美國總統川普的關稅政策與聯準會降息步伐緩慢，全球股債市場在2025年偶遇亂流，但仍繳出亮眼成績單。專家認為，考量美股連續3年都有雙位數漲幅，股市評價已經處於高檔，未來報酬空間可能受限。相較之下，在美國經濟成長放緩但未失速、通膨下滑卻仍具韌性，以及聯準會降息邁入下半場的背景下，債券資產不僅提供收益機會，還具備分散股市風險效果，將是2026年投資組合中不可或缺的標的之一。

非投資等級債：收益吸引力較佳，主動擇優布局是上策

以債券投資聞名市場的聯博投信指出，非投資等級債在2026年表現可望續航，最低殖利率仍然相對具吸引力，並有機會以相對低的波動，提供類似股票的報酬潛力，可望吸引欲分散股市風險的資金轉入。

聯博投信分析，目前非投資等級債市的信用品質今非昔比，CCC等級債券比重低於長期平均，違約風險相對集中於少數體質較弱的發行機構。歷史經驗顯示，只要能避開違約債券，非投資等級債的整體報酬表現即有機會提升，這一點也突顯採取主動配置非投資等級債的重要性。

投資等級債：BBB等級債有助兼顧品質與收益

聯博投信認為，投資等級債可望延續去年表現，主要因為企業基本面仍強健，特別是金融債。其次，淨供給量維持在可控水準，但需求暢旺，殖利率相對過去幾年也具吸引力。

值得注意的是，有超過50%的BBB等級債券的殖利率水準已與BB等級債相近，但信用風險相對較低，提供「兼顧信用品質未必要犧牲收益水準」的投資選擇。





公債：仍是重要避險工具，聚焦中短天期

聯博投信表示，壓注政策利率的方式，是應靈活調整存續期間，善用殖利率曲線變化。未來隨著短天期債殖利率逐步下滑，但長天期債殖利率因財政因素而承壓，殖利率曲線有陡峭趨勢，「在這樣的環境下，配置中短天期債較有機會掌握價格上漲機會並因應潛在利率波動。」

新興市場債：部分國家仍有降息空間，有利於債市表現

2025年新興市場債受惠於新興市場國家通膨下滑與降息政策，表現不俗，部分新興市場國家今年仍有降息空間，新興市場債相對具吸引力。

但聯博投信廷醒，考量新興市場地緣政治風險較高，而且個別國家與發債機構表現互異，建議仍需透過專業團隊精挑細選，並視個人風險屬性，採衛星局部配置。

2026配置建議

1.主動配置，靈活因應市場變化：2026年波動料將加劇，投資人想要創造超額報酬與較穩健的收益機會，將高度仰賴選債能力。相較僅根據指數權重配置的被動式策略，主動式策略能在不同信用評級、產業與天期之間靈活調整，避免風險過度集中於特定債券。 2.善用信用債券，提升整體收益潛力：在殖利率水準仍具吸引力的環境下，信用債券提供相對較佳的收益來源，且波動亦相對股市低，是2026年進可攻退可守的投資活棋。 3.天期配置以中短天期債券為佳，降低利率波動風險：在殖利率趨於陡峭環境下，中短天期債券較具價格上漲機會，且利率敏感度較低，也較能因應利率波動風險。

聯博投信建議，2026年預料將是波動與挑戰不斷的一年，在近年追逐資本利得的市場氛圍之中，不妨將目光適度轉向固定收益資產，特別是投資等級債與非投資等級債。透過多元債種的配置，並結合主動式管理，有助掌握具吸引力的收益水準並嚴抗波動風險。

