連濱崎步都不准開唱！中國這次對日本這麼狠 台灣國安系統研判與此事有關

中國對日本首相高市早苗所說，台灣有事可能構成日本「存亡危機事態」，在日本現行的安全保障法治下，日本或可判斷行使集體自衛權的言論反應激烈。我國安系統觀察中國的行為，認為中國領導人習近平常以外交議題轉移內部經濟問題，而此次中方對日本的異常反應，也有這部分的壓力。

我國安系統注意中國經濟困難與對外衝突的關聯性，發現2013年東海防空識別區事件發生時，其GDP 7.8%為開始低位下滑期；2017年薩德系統事件，其2016年GDP僅6.7%（為25年最低），2017年則地方債危機浮現；2018到2020年孟晚舟事件時，中國2018年GDP 6.7%，一路下滑到2020年的GDP 2.2%。

2020年調查病毒事件，第一季GDP年增率負6.8%，為1992以來首次季度負成長；2023年抗議日本核處理水事件時，中國2023年房地產爆雷、青年失業率飆至21.3%；這次2025年高市言論事件，中國則面臨通貨緊縮、FDI單季淨流入僅85億美元、8月青年失業率18.9%，且2025年前3季中國累計吸引FDI僅404億美元，第一季145億美元、第二季174億美元、第三季腰斬為85億美元。

​ 民眾信心因經濟問題下滑時 中國政府會向外轉移焦點



我國安系統觀察，這6個案例發生的時間點，中國當下幾乎都面臨經濟下滑問題，當民眾對政府信心因為經濟問題下滑時，中國政府會實施「向外轉移焦點」的策略，刻意放大外交衝突，將焦點轉向外國對中國造成威脅，通過擴大或妖魔化外部事件，在國內激發民族主義情緒，形成「全國一致對外」的態度，轉移國內矛盾與不滿。

國安系統觀察中國這次操作高市早苗「台灣有事」言論事件，中國正面臨經濟形勢嚴峻，包括經濟低迷，Q3 GDP年增率（YoY）4.8% ，第三季成長率為今年最低；通縮陷阱，10月PPI為 -2.1% ，連續超過3年呈現負增長；青年躺平，10月青年失業率17.3%；企業動能減少，10月PMI 49.0%，是今年最低，連續7個月低於50%榮枯線；外資持續出逃，Q3 FDI淨流入，85億美元，相比第二季減少51%。

國安人士說，當中國經濟出現下滑或內部壓力增大時，便會將焦點轉移至外部，透過製造外交衝突與展現強硬姿態來鞏固統治，此次中國對日本施以軍事、經濟、外交、不鼓勵旅遊⋯⋯等威脅，甚至日本女星濱崎步在上海的演唱會都被取消，顯示其內控有一定的壓力。

