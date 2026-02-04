即時中心／高睿鴻報導

為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合，拉攏盟友打壓台灣，並貶損我國主權。據悉，連南美洲國家烏拉圭，竟都答應配合中共的論述，總統歐希（Yamandú Orsi）2月3日會晤中國國家主席習近平後，兩國隨即發布聯合聲明，公然罔顧客觀現狀，宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重扭曲事實的內容。對此，我國外交部嚴正譴責中共的惡意言論，同時也對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深表不以為然。

廣告 廣告

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事，宣稱擁有台灣主權的說法，均屬錯誤且不可接受。外交部也嗆，中方持續以威脅利誘與話語操弄等手段，一再於在國際場合散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更凸顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

外交部另也呼籲烏拉圭政府，認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。外交部要求，應以務實與開放態度，和我國等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。我國作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

原文出處：快新聞／連烏拉圭總統都舔共？竟稱「台灣是中國領土」 外交部震怒回擊了

更多民視新聞報導

黃國昌真的要戰了！民眾黨今正式徵召選新北市長 喊話「在野合作」

藍營內鬨？打臉鄭麗文喊「我們是中國人」 蔣萬安秒回：我是台灣人

賴清德逛台北國際書展「掃貨」 63本「總統級」書單全曝光了

