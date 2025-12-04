連燒13天！台南烏樹林暫置場大火「完全撲滅」

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場火勢已經完全撲滅。圖／讀者提供

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場上個月22日晚間發生火警，警消出動大批人力救火，但因為暫置場內廢棄物多，難以完整撲滅火勢，所幸經過台南市消防局、環保局投入大量人力、機具，終於在昨（3）日深夜11時30分成功將火勢撲滅。

廢棄物悶燒13天 昨晚完全撲滅

台南市消防局表示，這次燃燒物是深層堆置的廢棄物，因內部高溫不易散去，稍有不慎就可能會死灰復燃，因此同步進行熱點偵測、重機挖掘、持續灌救等程序，進一步撲滅火源。經過多日努力，火勢已於昨日晚間全部撲滅。但目前還是會進行熱點監測、巡邏，確保堆置場不會再度燃燒。

廣告 廣告

環保局透露，後續將以公開透明的方式對外公布復原進度、廢棄物清運狀況，並檢討暫置場的管理機制，使烏樹林暫置場運作更加完善。事實上，這次燃燒的廢棄物主要為「綜合類（含廢棄家具）」、「磚瓦」、「樹枝」，由於堆置量大導致火勢延燒後一發不可收拾。對此，台南市府表示，今日上午將向市民說明火後復原、清運規劃與後續管理強化措施。

烏樹林火災影響空品？多區居民：有聞到異味

烏樹林堆置場悶燒從上個月21日延燒到昨日，一共整整13天。悶燒過程距離烏樹林暫置場至少45分鐘的車程的台南東區、永康等地區，都能夠聞到塑膠味或是燃燒味。據《公視新聞網》報導，台南市居民表示「可是這幾天那個空氣就還是很不舒服那種感覺」、「東區有聞到味道，永康那邊也有，中西區沒有，可能風向不一樣吧」。

對此，台南市長環保局代理局長許仁澤表示，火災的汙染或許是在挖的過程中澆水會產生，「我們在下風處還是有幾個特定的點，比較鄰近有造成影響的，我們還是有在做監測」。市府回應沒有接獲反映市區出現異味，但是民間團體則抱持保留態度。

傳有石綿燃燒 環保局長駁斥

關於外界謠傳是否有石綿燃燒？許仁澤上個月25日表示，風災後出現的石綿建材，均由環保局安排專車從家戶、畜牧場直接收運，再交由合法處理業者進行後端處理，從未進入烏樹林暫置區。空氣品質的部分，環保局指出，每年10月至隔年3月為空品不利季節，南台灣更為明顯。近日市區空氣品質較差，主要受到季節性大氣條件影響，與此次火災關聯有限。環保局指出，相關數據顯示火災影響空品時間短暫、範圍局部。

另外，針對烏樹林暫置場的管理，許仁澤表示，發生火警後環保局採取升消防預備水量、強化夜間巡查，調整為分區堆置以分散風險，同時訂定「暫置場防火 SOP」，進行深層溫度定點監測，並與中央建立一致的災害廢棄物管理規範；此外，也將增設AI監測與熱感監測設備，積極防堵類似火災再次發生。

傳有人故意放火 許仁澤：不符事實

最後，針對網路上傳出「故意放火」的陰謀論，許仁澤嚴正澄清，這些說法完全不符事實。許仁澤指出，有關廢棄物的發包作業尚未完成，尚未有廠商得標，因此也就不存在「圖利業者」問題。

針對環保局自行縱火謠言，許仁澤駁斥「更不可能」，火災現場起火點位於深層內部，屬典型深層悶燒模式，火勢向內部延伸速度極快。若有人蓄意縱火，必須深入垃圾山深處，該處不但難以接近，也沒有逃生空間。消防局也指出，初步研判火勢由內部往外冒煙，特徵完全符合深層氧化悶燒的形態，並非外部引燃，惟起火原因報告仍須進一步調查。



回到原文

更多鏡報報導

45歲Gino罹「修格蘭氏症」！全球1%人可能發病 醫：無法根治

1天內死2次！54歲婦遺體送停屍間竟「起死回生」 數小時後再度離世

傳林倪安當高志綱小三！她爆「每隊睡1到4個」：跟我老公滾過床