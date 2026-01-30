連爆「狼醫」衛福部遭糾正 石崇良：人都會犯錯！研擬工作限制 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台大醫院婦產部在2021至2023年，接連發生住院醫師性侵女病患、主任性騷醫師等性平案件，監察院通過糾正台大醫院及衛生福利部。監委也針對狼醫事後仍持續執業一事，要求應儘速完善相關法制，衛福部長石崇良今（30）日上午回應指出，會研擬相關的限制，在發生事件後先行調整醫師工作內容，降低風險，再進行輔導評估，但也強調，人都會犯錯，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，還是要有比例原則考量。

監察院是通過提案，糾正台灣大學、台大醫院及衛生福利部，直指台大醫院婦產部忽視部內性騷擾問題，連提供院內女性同仁「安心工作之職場環境」最基本需求都無法做到，違失情節重大。也要求衛福部儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練之要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項，以兼顧病人安全及醫師權益。

石崇良上午出席「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式，接受媒體聯訪，回應了監察院的糾正。

石崇良說，這個報告要再仔細讀一下，他還沒有完整的看，不過從日前台大醫院發生的這些性騷、性侵案件，凸顯了很多在臨床上的同仁對於性平觀念需要再強化，也要鼓勵「講出來（speak out）」，所以衛福部會強化的是教育，讓所有醫療同仁對性平觀念要更落實。

石崇良表示，第二，機制要讓它暢通，發生任何性騷事件時，就要勇於提報出來，機制要讓它友善，不要產生第二度的傷害；第三，事件真正發生的時候，我們就是要快速處理，不要拖， 很多的事情趕快做出止血，才知道哪個地方要改善，衛福部現在也是一直在強化。至於大家所關心的，對未來的防堵，對事件的揭露，也都會一步一步的落實。

監委要求該有限制機制，以免再出現有涉案醫師案發後仍持續執業的狀況。石崇良回應，會來研擬，除了在執業上的限制，當然就像所有犯過錯的人一樣，我們也不是一次就把他排除在這個社會之外，他還是在社會內，如何接續後面的輔導改善，人都會犯錯，犯錯之後怎麼輔導回到正軌，這個才是大家所共同認識的社會規則，而不是一犯錯就把他排除在外。

石崇良說，針對發生事情的醫師，因為醫師的日常工作上比較會有機會，特別是某些科別，有機會去接觸到個人隱私，如何在發生事件之後先行調整工作內容，降低風險，之後怎麼輔導機制、評估，會研擬限制的部分。但他說，醫師還是有他的執業自由，這個程序、這個過程才重要，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，這還是要有比例原則的考量。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

