連父母都找臨演！假富家女偽造存款租賓士騙婚 被告還嗆絕不退聘金

申明以為自己娶到富家女，沒想到對方的陪嫁都是假的，連婚紗照中的岳父母都是找臨演。翻攝微博



中國湖北近日發生一起離奇的騙婚案，26歲的被害人申明（化名）以為自己娶到31歲的尹霞（化名）是富家女，付了聘金人民幣14.8萬元（約台幣65萬元），對方的陪嫁為人民幣46萬元（約台幣202萬元）的存款單、100克金條及一輛賓士車，殊不知這一切都是精心策劃的騙局，陪嫁的財物都是假的，賓士車也是租來的，就連婚紗照中尹霞的「父母」都是找臨演。

綜合陸媒報導，申明2022年和尹霞透過短視頻平台相識，再發展為戀愛關係。交往過程中，尹霞誆稱懷孕、父親高官、家境富裕等理由博取信任，多次向申明索討金錢。申明對尹霞背景所知有限，且1至2個月才見面一次，完全不知道女友早在2015年就結婚並育有一女。

去年5月，兩人在申明老家隨州完婚，婚後尹霞卻帶著聘金回到青島，作為陪嫁的存款單、金條全是假的，就連賓士車也是租的，申明不甘被騙，一狀告上法院。尹霞被控重婚與詐騙，本月17日全案在隨州市曾都區法院一審開庭。

開庭時，尹霞態度強硬，表示不會退還贓款，也不需要申明的諒解，囂張的態度讓受害人「氣笑了」。目前當地法官仍未作出判決。

