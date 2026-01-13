「連爺爺的母親也是滿人！」連戰二媳婦被讚「基因強大」 回應曝光

路永佳日前分享古裝照，自爆有滿人正藍旗血統。（翻攝路永佳臉書）

連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來在社群網站分享古裝照，透露自己有滿人血統、從小就被叫「格格」，引發關注。隨後有網友告訴她「連爺爺的母親趙蘭坤也是滿人」，驚呼家族基因是「強強聯手」，她的反應也隨之曝光。

網友點名連家血統「強強聯手」 她怎麼回應？

路永佳日前在臉書曬出多張古裝照，寫道：「其實我有滿人血統。很多親近的人都知道，我的外公是正藍旗出身，所以從小我就有個『格格』的小稱呼。」

這回她到北京，跟風穿上古裝，透露紫禁城內禁止拍攝，於是她在外圍城牆邊取景，隔著紅牆，與歷史交會。

廣告 廣告

路永佳到北京扮古裝，扮「皇后」。（翻攝路永佳臉書）

有人指出，連戰的母親趙蘭坤也是滿人。路永佳對此回覆一個「微笑」的表情符號。（翻攝路永佳臉書）

路永佳更有感而發表示，曾想扮成「格格」的角色，但歲月跟狀態都在提醒她，現在她已經不是格格，而是走過時間、站得住氣場的「皇后」。

貼文曝光後，不少人讚她扮古裝氣場強大。掀起話題後，路永佳再上傳幾張上妝時的花絮照片。一名網友留言：「連爺爺的母親大人趙蘭坤女士也是滿人，家族基因可說是強強聯手，plus+plus。^_^」路永佳看了回應一個「眼睛笑眯眯的」的表情符號，看來很開心。

更多鏡週刊報導

連戰二媳婦穿古裝氣場全開！自曝滿人血統「格格熬成皇后」 自嘲：都是跪出來的

連戰二媳婦突喊「別把嫁豪門當人生目標」！ 直言：為錢結婚多半過不好

連戰二媳婦曬「5克拉巨鑽」！ 陪孩子動手做耶誕樹曝溫馨日常