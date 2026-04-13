連珠炮狂轟民眾黨！黃光芹：根本不是什麼科學、理性、務實的政黨

民眾黨前主席柯文哲和黃光芹。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞] 民眾黨自創黨以來風波不斷，爭議連連，讓許多支持者失望不已，連立場被認為是親白的資深媒體人黃光芹都看不下去，近日開直播狂罵民眾黨中央的精華片段被分享到社群媒體Threads，引發熱議。她在直播中痛批，民眾黨在前主席柯文哲的領導下，根本不是什麼「科學、理性、務實」、講求制度的政黨，而是人治非常嚴重的一人政黨。

黃光芹提到，先前柯文哲還在羈押期間，民眾黨現任主席黃國昌對於立委兩年條款是否執行一事召開全代會，但黃國昌根本就是「隔牆揣摩上意」，做成一個非常難看、非民主的全代會，黃光芹痛批：「你走的不是民主程序阿，你走的是老國民黨時期獨裁政治的一個模式嘛！」

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黃光芹進一步指出，民眾黨非常喜歡出征別人，儼然是「保皇黨」，整天只會像對待另一位媒體人黃暐瀚的方式去貼人家標籤，制約人家的言論。而且白營只在乎流量，同溫層很厚，像近期柯文哲以降都只會宣稱最近有500人、700人新入黨的事來自我安慰。

黃光芹也直言，民眾黨立委素質堪憂，每次問政都給人看笑話，什麼事都怪綠營，她說：「以後如果國民黨執政你怎麼辦？你面臨國民黨的荒腔走板，你要一起下水餃跟他們一起沉淪嗎？」並批評，前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉入共諜案被起訴，民眾黨是最容易被滲透的政黨，許多原本待在統促黨的都加入民眾黨「跟八爪章魚一樣分散在你們各地」。

對此，網友紛紛表示：「很扭曲為何不早說出來？她應該是被草黨網軍攻擊火大了，她當初也是靠草黨直播竄起來的呀！」、「終於說出實話了，這個爛黨已經跟黑道結合在一起，離關燈真的不遠了」、「有長腦袋的都看不下去，綠光芹了啦」、「瞎挺了兩年才醒來」、「黃不是很挺民眾黨嗎？現在才開轟，是不是覺得這艘船要沉了，所以開始要轉向？」

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