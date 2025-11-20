連環意外！土城警才處理完車禍 返所遭轉彎車撞飛

南部中心／陳姵妡、鄭兆佐 高雄報導高雄小港大平路，驚傳火燒車意外，當時駕駛白車的梁男，不明原因擦撞公車後，車子卻持續往對向車道滑行，撞上一名女騎士後開始冒煙，幾位熱心民眾發現不對，徒手掰開車窗開車門，將癱軟的駕駛拉出，短短幾秒時間，車子就陷入火海，幸好駕駛跟被撞的女騎士送醫後，都沒有大礙。白車先撞上公車後，車子逆向滑行，撞上機車後冒煙，接著起火燃燒。（圖／民視新聞）熊熊火光竄出，白色自小客車，車頭被大火吞噬，這是發生在小港大平路的火燒車意外。監視器拍下，白車先撞上公車後，車子卻沒停下，反而持續往對向車道滑行，大部分的騎士看到車子衝過來急忙閃避，但仍有一名機車女騎士被撞上，這時白車引擎蓋開始冒出白煙，穿藍衣的民眾發現不對，急忙上前搶救，徒手掰開玻璃打開車門，和其他民眾合力將駕駛抬出，車子就陷入火海。目擊民眾：「開車開很快，然後去撞到公車，撞到公車後衝到這裡來，不忍心看到他活活在那邊受困，一定會有人伸出援手。」目擊民眾：「我認為這裡的人都挺好的，就看到那台車，大部分的人都會看到就直接閃，都不知道會不會爆炸，我是覺得他們還挺勇敢的。」民眾發現不對，奮不顧身上前救人，梁姓駕駛才能脫困，車子起火後，被燒得剩下骨架。（圖／民視新聞）真的是千鈞一髮，藍衣民眾發現不對，奮不顧身上前救人，梁姓駕駛才能脫困，幸好梁姓駕駛跟被擦撞的女騎士送醫後，都沒有大礙。高市警小港分局交通分隊長曾英欽：「梁男及羅女身體多處擦挫傷，經送醫救治無大礙，案經酒測均無酒駕情事，詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊，分析研判釐清。」駕駛撞公車的肇事原因，還得進一步調查，但火燒車驚險畫面曝光，也讓人捏把冷汗，幸好多位熱心民眾，合力救援，才讓癱軟的駕駛，順利逃生。原文出處：擦撞公車後撞上女騎士 轎車冒煙起火 熱心路人搶救駕駛 更多民視新聞報導【有片】日本大分惡火延燒170棟建物 188人在避難所度過驚魂夜網紅「改造雄女」當噱頭拍片！黃捷怒回：別亂貼標籤雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方

民視影音 ・ 10 小時前