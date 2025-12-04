連環撞白車被壓成紙盒！一家三口幸運無礙 機場司機慘死捲車禍

一起嚴重車禍在國道1號發生，造成1人死亡、9人受傷的悲劇。事故中一輛黑色廂型車的駕駛不幸喪生，他疑似是機場包車司機，當時車上載有4名旅客南下。另一輛被卡進聯結車底的白色轎車，車內有一家三口，雖然車輛幾乎被壓扁到只剩一半，但幸運的是3人都沒有生命危險。這起連環車禍不僅波及南下車道，聯結車上的貨物甚至噴飛到北上車道，導致後續又發生追撞事故。

國道驚見白車捲入車底「壓扁一半」，一家三口命大逃死劫。(圖／TVBS)

這起事故中，一輛白色轎車被聯結車掃撞後嚴重變形，整個車體就像被壓扁的紙盒一樣捲進車底下。車內一家三口包含爸爸、媽媽和一名約11歲的女童，雖然當下受困車內，但相當幸運，被救出時3人都只有輕傷，沒有生命危險。

砂石車追撞聯結車後逃逸？運將頸斷身亡，車上4乘客倖存。(圖／TVBS)

然而，追撞上來的黑色廂型車駕駛則遭遇不幸。他被夾困在駕駛座，撞擊力道猛烈導致頸部斷裂，當場沒有呼吸心跳，送醫搶救後不治。這名駕駛疑似是機場包車司機，車上載有4名乘客，都是親友，後車箱還放著他們的行李箱。所幸這4名乘客意識都清楚，送醫後僅有1人需要留院觀察。

白車被壓成紙盒！一家三口幸運無礙，機場司機慘死捲車禍。(圖／TVBS)

這起車禍的影響範圍相當廣泛。聯結車上的貨物在撞擊後全部噴飛在國道上，甚至跑到對向北上車道。一輛拖吊車在內線排除散落物時，一輛電動車因駕駛沒注意車況而發生追撞。這名約28歲的男性駕駛牙齒斷裂，也被送往醫院，成為這起車禍的第9名傷者。

聯結車一開始追撞的砂石車並沒有留在車禍現場，但駕駛已經到案說明。(圖／TVBS)

泰安分隊長陳世浩表示，肇事的砂石車駕駛已經到案說明，目前正在調查中，尚未確定是否為肇逃案件。有路過的駕駛經過車禍現場時表示，因為沒有警示而壓到地上的貨物。警方補充，聯結車一開始追撞的砂石車並沒有留在車禍現場，但駕駛已經到案說明，正在釐清是否涉及肇逃。

