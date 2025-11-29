連環撞7車「如打保齡球」 7人受傷送醫1女鎖骨變形
台南永康發生連環撞事故！一輛汽車被後方追撞後，大迴轉，再撞上7輛機車，還造成7個人受傷，其中一名女騎士鎖骨變形送醫，其他的傷者有人骨折，有人撕裂傷。
銀色自小客車撞上前車，被撞的白車往路中衝，撞上一輛機車，騎士人車被撞飛，白車再迴轉撞上停在路邊的機車後，又往待轉區衝撞5輛機車，白車衝上人行道，撞到一輛自小客車後才停下，當時白車是在路中準備待轉，被撞後撞上要過路口的機車，再撞待轉區機車。
這是發生在台南永康大灣路和北興路口28號下午五點多，三輛自小客車和7輛機車的交通事故，有七名傷者，其中一名43歲女騎士左鎖骨變形，送醫治療。其他騎士有人骨折、有人脫臼，還好送醫後沒有生命危險，追撞前車的64歲李姓駕駛和撞待轉區的呂姓駕駛都沒有酒駕，怎麼會發生這樣的事故，警方還要釐清。
