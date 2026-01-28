連環救援！韓女遊客遊旗津「手機遺失警助找回」 又差點弄丟護照

即時中心／林耿郁報導

台灣最美的風景是人！前（26）天晚間7點多，有南韓遊客在高雄旗津旅遊時，不慎丟失手機，幸好在警方幫助下，成功在公園巡回遺失的手機。沒想到兩人在離去時，差點再把護照遺失在警車上，在警方協助下拿回護照，沒有上演「案外案」。

即刻搜尋！據鼓山警分局資訊，前天晚間19時許，一名22歲元姓韓籍女子報案，稱在旗津三路騎乘腳踏車觀光時，不慎將手機遺落，因內存重要資料且身處異鄉，發現手機遺失後相當緊張。

員警見狀安撫其情緒，之後要求這名韓籍遊客啟動GPS定位，之後載著元女及友人依定位資訊前往搜尋。

地點鄰近勞動女性紀念公園，地形遼闊且植被茂密，警方以徒步地毯式搜索，最終憑藉感應鈴聲，在人行道草叢中尋獲手機。

就在元女領回手機準備搭乘渡輪離去前，員警再次發現元女因過度緊張，又不慎將護照遺留在警車後座，幸好及時將護照交還。

元女對警方接連尋回手機與護照的熱心協助十分感佩，頻頻稱讚台灣警察專業又暖心。

鼓山分局提醒，民眾出遊時應妥善保管貴重物品，尤其手機及重要證件應確實收納。若不慎遺失，切勿過度慌張，可善用科技定位功能，或立即撥打110報案請求警方提供協助。警方將持續秉持同理心為民服務，讓外籍旅客也能感受台灣的安全與溫暖。

女遊客護照遺留在警車後座。（圖／鼓山警分局提供）

