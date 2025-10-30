連環槍聲響徹雲林！ 陸軍「陸勝操演」兩軍續交鋒 國軍「救災神器」首秀真實功用

陸軍的年度實戰化演訓「陸勝操演」進入第六天，由234旅展開攻勢，模擬對542旅扮演的敵軍第一線防衛陣地展開攻擊。(圖／軍聞社)

陸軍的年度實戰化演訓-「陸勝操演」，持續進行中。演習第六天，兩支聯兵旅，在雲林一帶展開模擬攻防演練。更因為首次在這項演習中使用空包彈，演習仿真度再提升。軍方表示，這系列演習不只是換了新名稱，更要展現新的防衛作戰思維和手段。其中，國軍用於花蓮救災任務的「救災神器」TAK，首度在軍演中，公開展示作戰用途。

在陸勝一號演習第六天，統裁部裁定攻守易勢，由機步234旅對雲林一帶的敵方第一線防守陣地發起攻擊。兩架AH-1W攻擊直升機掠過鄉野上空，模擬聯兵營協調的空中支援，掩護戰甲車火力前推。陸軍234旅連級部隊，隨後兵分三路，其中雲豹甲車編組在煙幕掩蔽中下車戰鬥，演練對想定中敵方據點的攻擊行動。

陸軍長年舉辦的「長字號」年度對抗操演從今年起更名為「陸勝」，整體流程概念仍維持部隊集結、長距離機動、遭遇戰及攻防演練等階段。這次甲、乙兩軍，分別由北部的542旅和中部以南的234旅擔綱，雙方大軍於25日沿著西部道路長途開拔後，由統裁部下狀況誘導雙方交戰，再依照戰況判別戰果，裁定下一階段誰該退防或進攻。

陸軍「陸勝操演」第六天，由234旅展開攻勢，在雲林一帶鄉間，模擬裝步協同攻擊敵軍第一線防衛陣地。(圖／TVBS)

社團法人安全台灣學會理事長楊太源表示，不管是由作戰區或教準部承擔統裁部的業務，重要的是要思考這些想定是否跳脫過去的框架，以及現在的用兵方式是否更接近俄烏戰爭或未來戰爭。

讓實兵演練更貼近現代戰場實際景況的兩大要素是情境想定和戰術執行是否真的跟上科技腳步。在此次演習中，國軍應用了覺知應用套件「TAK」，這實際上是軍用版手機系統，國軍以外購方式取得和美軍相同規格的裝置，用於即時取得戰場共同圖像，也能和指揮所進行視訊。這套系統日前在馬太鞍溪堰塞湖救災行動中首度亮相，原因就是即時情傳的概念和作戰相同。

「覺知應用套件」TAK，在國軍於花蓮救災時協助建立救災共同圖像，概念即為本身協助部隊作戰功能的延伸。也在陸勝操演中被廣加運用。(圖／軍聞社)

軍情與航空網站主編施孝瑋解釋，透過這套系統，排、連、營各級單位可以相互掌握位置，迅速掌握整個戰場情況，知道敵方兵力位置及是佯攻還是實攻。掌握全般戰場狀況後，若某單位在某位置遭到敵方過大壓力無法抵抗，可以藉此及時掌握狀況、調動部隊到缺口將它堵上。

情資的一大來源，當然是實際編裝在各主戰部隊的無人機。此回陸勝操演，陸軍標榜演訓全面採取新思維，除了重視磨練參演部隊各級主官能靈活使用無人機等新式裝備，更對ROE交戰規則、去中心化指管、小部隊任務式指揮等概念的消化程度全面展開驗證，並強調對兩軍都確實配屬了陸航、特戰、心戰、資通電等支援兵力。

不過楊太源提出質疑，像是當無人機在飛行時，被偵蒐的一方是否有任何反制作為，如將它打下來或用網路、電子戰去干涉干擾它，這些都是需要實際驗證的。

前國防部視察盧德允強調，要讓演習收到實際成效，必須規劃如何因應敵人的作戰方式，如何指揮部隊、如何運動、如何占領重要地形和戰略地點。他表示，現在的戰爭與過去已經改頭換面，無人機幾乎主宰了戰場，這對於兩個旅的旅長及其參謀群都是嚴重的考驗。

陸軍表示，本次操演甲、乙軍特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，納入協同作戰運用。圖為參與此回操演的心戰喊話車。(圖／TVBS)

過去此類對抗操演多著重作戰計畫推演，與海外大型實兵操演相比，往往更像是實體兵棋。今年陸軍嘗試引入更多戰場支援系統與真實感要素，例如實投空包彈與即時指揮輔助系統，目的在於讓參演部隊能在類似實戰的壓力下檢視應變，而非僅做書面或空操演練。

施孝瑋表示，包含使用空包彈的部分，若未來能引進更多戰場演習支援系統，會讓國軍在進行演習時有更好的接敵感覺，更了解到在實際作戰中任何動作或表現都可能關乎生死。

當新的戰訓觀念做法能全面落實到各部隊，國軍戰力才有機會完全擺脫口號。

