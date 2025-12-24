連環殺人案？東京母子4人死亡案再爆命案 租屋處衣櫃驚見第5屍

日本東京都19日發生一起母子4人死亡案件，正當警方對該命案展開調查時，竟於以死者母親名義承租的練馬區公寓內再發現一具男性遺體。警視廳23日證實，新發現的死者為27歲男性中窪新太郎，為一名上班族，身上有十多處刺傷和切傷，研判遭到殺害，目前正調查兩起案件的關聯性。

日本一起離奇母子4人死亡案件再發現一名男性死者。（圖／NNN）

綜合日本媒體報導，19日傍晚東京都一處民宅發生一起離奇家庭悲劇。一名40多歲父親回到家後發現住家上鎖驚覺有異。警方獲報到場後發現，一名36歲母親野村由佳與3名兒子分別倒臥家中各處，4人已明顯死亡。

據調查人員表示，警方到達現場時，發現現場血跡斑斑，慘不忍睹。母親和長子於二樓一房間內被發現，身上有多處刀傷；而次子和三子於一樓被發現，頸部有勒痕。經鑑定，母親和長子死於失血過多，次子和三子則疑似死於窒息。警方初步研判為一起謀殺—輕生事件。

就在日本警方對母子4人命案展開調查時，22日晚間7時15分左右，搜查人員前往以死者野村由佳名義承租的一處公寓進行搜索，在一被膠帶封住的臥室衣櫃內發現一具男性遺體。死者中窪新太郎的大腿和背部遭刺傷，遺體已呈腐敗狀態，明顯死亡多日。該公寓自3月起由野村由佳承租，中窪新太郎獨自居住於此。

警方調查顯示，中窪新太郎與野村由佳為數年來的熟識友人，據悉兩人可能存在戀愛關係。警方研判中窪新太郎的死亡時間早於母子4人，目前警方正在持續調查兩起案件的關聯性。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

