連環車禍的「追撞」或「推撞」，保險該怎麼賠？

最近連環車禍的事故有點多，除了提醒大家開車真的要小心以外，萬一真的不小心撞了該怎麼賠？

連環車禍有時候自己是來不及停，或是停了但是又被後面推，推了又撞前面，到底保什麼險才會賠呢？

我們先定義一下名詞解釋：

追撞：是指車輛行駛狀態中，因前車煞車，而本車煞車不及撞擊到前車。

推撞：因前車煞車，而本車也煞車，且處於停止狀態下，被後方煞車不及的車輛撞上，使本車再撞擊到前車。

推撞的理賠比較單純，舉個例子：

(請注意，下列舉例的賠償方式是概念性分享，實際賠償協商會依實際車禍狀況而異。)



(前進方向↑)

A

B

C

A 停下了，B 也停下了，但是後面的 C 煞不住，追撞 B，然後 B 又推撞了A。

所以保險是這樣賠的：

追撞就比較複雜了，再舉個例子：

(請注意，下列舉例的賠償方式是概念性分享，實際賠償協商會依實際車禍狀況而異。)



(前進方向↑)

A

B

C

D

A 停下了，B 煞不住追撞 A，C 煞不住追撞 B，D 煞不住追撞 C。

就會變成這樣子：

以上就是追撞 & 推撞的保險理賠原則，但是賠的方式以及肇責分攤就更複雜了，這邊就先不燒大家的腦，有興趣的人可以參考中華民國產物保險商業同業公會整理的汽(機)車肇事責任分攤處理原則

總之，出門在外，總要帶點保險防身的，前面提到的幾個保險就請自行取用

車體險

第三人責任險

超額責任險，俗稱超跑險



文章來源：新安東京海上產險