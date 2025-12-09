連環車禍"最嚴重骨折" 單親爸12次手術保住雙腳

生活中心／綜合報導

現代醫術精進，幫助不少人重回日常軌道，兩年前發生連環車禍的蘇先生，就是鮮明的案例，他因為車禍造成兩側小腿都是「最嚴重程度」的開放性骨折，原本評估要截肢，不過，醫生評估，蘇先生是單親爸爸，又是家中支柱，最後經歷12次手術，導入負壓滴住療法，保住雙腳，重回工作崗位。

腳上纏滿繃帶，還要扶著助行器，一步一步慢慢走，大貨車駕駛蘇先生，兩年前發生嚴重車禍，兩側小腿都是"最嚴重等級"的開放性骨折，還有12公分的骨缺損，原本評估要截肢，但醫生考慮，蘇先生是單親爸爸，決定全力保住雙腿。患者蘇先生：「那個主治醫師是跟我講說，可能會有截肢風險，然後後來是老闆意見，希望能保住雙腳，感謝他們，因為我是個滿喜歡到處去的人，如果沒有雙腳的話，我不知道該怎麼辦，我現在還能繼續在工作，我覺得很感謝新光團隊。」

醫生進行１２次手術，導入負壓滴住保住蘇先生雙腳（圖／民視新聞）

蘇先生入院115天、經歷12次大小手術，先完成骨折固定手術，再進行6小時顯微手術，重建血管、神經、醫生還導入負壓滴住的新療法，減少細菌感染，幫助組織癒合。新光整形外科骨科醫師林育賢：「車禍現場救出來，所以它有很大範圍的下肢的骨頭跟軟組織的受損，那骨頭的粉碎性骨折，算是最嚴重的等級，那再加上它外部的軟組織，就是它的肌肉皮膚都有一些缺損，那在這個狀況之下，再合併它有氣血胸、腦出血，需要一些新的醫材幫忙，再加上有耐心的做重建手術，才能夠保留下它的肢體。」

醫生先進行骨折固定手術，再進行6小時顯微手術。（圖／民視新聞）

新光醫院副院長洪子仁：「即使重大性的創傷上面，有這麼多不同的治療方法，讓病人得到更好的醫療照顧。」最後蘇先生只截去大腳趾，不但成功保住雙腿，也轉為內勤，重新回到工作崗位。

