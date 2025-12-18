連環電爆羅智強、翁曉玲、王鴻薇網狂讚 張惇涵發聲：只是盡我應盡本分

記者劉秀敏／台北報導

行政院秘書長張惇涵（圖／行政院提供）

行政院秘書長張惇涵今（18）日赴立法院司法及法制委員會備詢，面對羅智強、王鴻薇、翁曉玲質詢時，冷靜沉著且邏輯清晰地一一反擊，把藍白立委堵得啞口無言，超強戰力引發熱烈討論。對此，張惇涵今日晚間在社群發文表示，謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判，「我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。」

張惇涵今日晚間在Threads發文，首先針對晚間7時許發生的規模5.1地震表示，希望剛剛的地震大家都平安。根據目前掌握的回報，所幸全國沒有重大災情。

張惇涵接著提到，謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判，「我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。」

張惇涵也說，前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策，也請繼續和國家一起向前走。順風也好、逆風也罷，希望大家都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。

