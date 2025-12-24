連發13個月！每月「最多領1000」54萬人受惠 國保生一胎領10萬

記者蔣季容／台北報導

2026年即將到來，衛福部明年1月1日起有多項新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、國保生一胎領10萬元及新冠疫苗擴大全民接種等。《三立新聞網》整理懶人包，讓讀者一次看懂！

●低收入戶、中低收入戶加發補助金

針對政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115年1月起至2027年1月底止，預計發給13個月、54萬5000人受惠。

●實施「長期照顧十年計畫3.0」擴大長照給付對象

長照3.0長照給付對象，除原本長照2.0服務對象外，自115年1月1日起新增以下2類：1. 全年齡失智且失能者。2. 評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要 2級以上。預估74.5萬人受惠。

●國保被保險人暨未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母生育補助

國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，每胎生育給付加生育補助至新台幣10萬元。未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母，每胎生育補助新台幣10萬元。雙生以上者依比例增給。預估115年度國保生育給付人數為1萬3214人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7144人。

●全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額

115年保險對象於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，其應自行負擔費用之最高金額（即住院部分負擔上限）如下：

1、同一疾病每次住院部分負擔上限： 5萬7000元。

2、全年累計住院部分負擔上限：9萬5000元。

影響人數約1.1萬人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。若保險對象於114已年入院，並於115年初始出院，該次住院仍可適用114年每次住院部分負擔上限5萬1000元。

●新冠疫苗擴大全民接種

1、自115年1月1日起開放滿6個月以上全民接種新冠疫苗。

2、開放時間自115年1月1日至115年2月28 日止，後續視擴大接種情形再評估是否延長。

●弱勢加發生活補助

針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1 月止（計13個月）每人每月加發生活補助費500元。預計照顧54萬人（含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合子女生活津貼或子女教育補助者）。

●幽門螺旋桿菌檢測服務

衛福部預防保健癌症篩檢新增提供45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。逾60萬人受惠。

