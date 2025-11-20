連發3篇文！不只20所學府遭恐嚇 國民黨主席鄭麗文也是目標

記者楊忠翰／台北報導

國民黨主席鄭麗文也成了網友的恐嚇目標。（圖／資料照）

台北市1名男網友，19日下午在社群平台群組留言，內容提及「我要去學校放炸彈」等字句，並列出近20所知名高中及大學名稱，警方正在調取IP位址追查；據了解，該名網友一共發了3篇貼文，不只知名學府遭到恐嚇，連白狼張安樂、國民黨主席鄭麗文都是他的目標。

台北市刑大表示，該名男網友是在昨天傍晚5時許發文，內文提及「我要將所有舔共爛狗捅光光，把炸彈放在雙北高中、大學、國民黨、民眾黨、統促黨及愛國同心會，要殺光白藍破狗」等字句，網友還詳列台大、政大、台科大、北科大、建中、成功高中等學校名稱，鐵路警察局網路巡邏時發現該項情資，隨即經由單一窗口轉至本大隊。

廣告 廣告

不僅如此，該名網友還在《Threads》發文，內容提及「我要殺光舔共白藍狗學生，白狼張安樂會被我捅死，國民黨主席鄭麗文住家會被放炸彈。」等字句，因此警方獲報後不敢大意，隨即組成專案小組追查，由於該社群平台設於境外，科偵隊正在積極調取相關網址資料，藉以釐清發文者的身分及動機。

不僅如此，台北市刑大亦同步通報警政署，再由雲端治安管制系統通報國教署，藉以提醒被點名的學校加強戒備，留意校內是否有可疑人士出沒。

更多三立新聞網報導

台大、建中都入列！揚言闖20所學校放炸彈 北市警急調IP追查

最低11.8度！北市入夜氣溫驟降 8人無生命跡象急送醫

法官不信！帶女友回家還傳訊示威 腥夫喊冤：想讓老婆吃醋

10警強勢包圍！總統府舉辦迎賓活動 62歲男開車直闖管制區慘了

