連發6筆錢！國民年金保險喪葬給付 入帳近10萬

勞動部勞工保險局今（28）日發放多筆款項，包括國民年金保險喪葬給付、國保身心障礙年金給付、國民年金保險老年年金等，提醒符合資格的民眾記得刷存摺確認。

勞保局發錢了。（示意圖／中天新聞）

根據勞工保險局行事曆顯示，11月28日入帳的款項包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金以及國民年金保險身心障礙(基本保證)年金。

勞保局說明，國民年金保險喪葬給付金額為被保險人死亡時之國民年金月投保金額的5個月給付。以2023年1月起的月投保金額1萬9761元計算，一次性給付金額為9萬8805元。

申請資格方面，被保險人需在國民年金加保期間（65歲前）死亡，且必須由支出殯葬費用的人提出申請。若被保險人在國保退保期間或65歲以後死亡，因非屬國保被保險人身分，則無法請領此項給付。勞保局特別提醒，國民年金保險喪葬給付設有5年請求權時效，必須在被保險人死亡次日起的5年內提出申請，逾期將不予給付。

