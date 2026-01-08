連白營都不認同 盧秀燕急轉彎 宣布台中市跟進學生午餐全面免費

盧秀燕今天早上宣布台中市的學生午餐要跟進台北市全面免費。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台北市宣布學生午餐全面免費，這兩天台中市各級民代、議員參選人紛紛表達不認同台中市長盧秀燕堅持要收費的政策，連她昔日的幕僚、前新聞局長吳皇昇也發言要求全面免費。盧秀燕終於在今（8）日早上宣布台中市要跟進台北市全面免費。

盧秀燕說宣布115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠。她表示，台中長期以來對教育的投資不遺餘力，教育預算佔總預算比例始終居六都之冠。隨著時代進步，營養午餐補助已是政府應承擔的整體教育責任，即便台中財政壓力沉重，她也不惜追加預算支應，懇請議會大力支持。

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」盧秀燕指出，台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，雖然台中財政困難，但這是必須的支出，用於投資台中的下一代。

盧市長表示，台中是「家境困難的城市」，但她已經做好「咬牙籌錢」的準備。為了如期推動公立國中小營養午餐全面免費政策，將在今年3月召開的台中市議會定期會提追加預算，她也特別向全體市議員喊話，拜託議員們大力支持，共同為孩子的福祉努力。

盧秀燕說明，目前六都當中，桃園市和台北市都已實施免費營養午餐，可見這是整體教育政策的趨勢。台中資源相對受限，但在這種條件下，更應該展現照顧孩子的決心，她將全力以赴、克服萬難，台中的孩子不能輸在起跑點。

